Hoy en la historia: 1 de marzo en la lucha libre

Si alguien adquiere la capacidad de viajar en el tiempo, aquí tiene una guía para poder vivir en primera persona momentos históricos del pro wrestling. Luchas, segmentos y otros momentos sucedidos un 1 de marzo que quedaron en la memoria de la lucha libre profesional (WWE, NJPW, TNA, ECW, NWA, AEW, WCW…).

WWE

1939: Adnan Al-Kaissie, también conocido como General Adnan, y reconocido además por su carrera en AWA, nace un día como hoy en Baghdad (Iraq).

1965: Nace Booker T, miembro del Salón de la Fama y comentarista en NXT, en Plain Dealing, (Luisiana).

1986: El actual embajador y analista, entre otras cosas, mientras se recupera de una lesión en el cuello, Big E nace en Tampa, (Florida).

2005: Orlando Jordan derrota a John Cena para ganar el Campeonato de Estados Unidos en un episodio de SmackDown en la Pepsi Arena en Albany (Nueva York).

2006: Brent Albright derrota a CM Punk en la final de un torneo de una noche para declarar un nuevo campeón de la OVW. El título quedó vacante cuando al campeón anterior, Matt Cappotelli, lamentablemente le diagnosticaron cáncer cerebral.

2011: Johnny Curtis es declarado ganador de la cuarta temporada de WWE NXT (cuando la marca era un concurso de talentos).

2021: Bobby Lashley gana por primera vez el Campeonato WWE venciendo a The Miz en un combate de leñadores en Raw en el WWE ThunderDome (Tropicana Field) en St. Petersburg, Florida (Estados Unidos). En el mismo programa, sus amigos Shelton Benjamin y Cedric Alexander defienden el Campeonato en Parejas frente a Braun Strowman y el Gerente General, Adam Pearce.

AEW

1987: Kyle O’Reilly nace en Surrey, Columbia Británica (Canadá).

NJPW

1992: Es el día del 20th Anniversary Show en la Yokohama Arena en Yokohama, Kanagawa (Japón). Big Van Vader y Crusher Bam Bam Bigelow vencen a Hiroshi Hase y Keiji Muto para ganar el Campeonato en Parejas IWGP. Además, en la lucha final, Kengo Kimura y Riki Choshu derrotan a Antonio Inoki y Osamu Kido.

2022: El 50th Anniversary Event llega al Nippon Budokan en Tokio (Japón). En el combate principal, Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi y Tatsumi Fujinami derrotan a Suzuki-gun (Zack Sabre Jr. y Minoru Suzuki ) y a Yoshiaki Fujiwara.

2023: Se celebra el evento All Star Junior Festival en el Korakuen Hall en Tokio (Japón). La lucha estelar es una batalla de NJPW vs AJPW entre Master Wato y Atsuki Aoyagi. Además, CIMA vence a Kazuki Hirata o Taiji Ishimori derrota a Ninja Mack, Shun Skywalker, Soberano Jr. y YO-HEY.

It’s Saturday, March 1 in Japan!#onthisday in 2023, the All Star Junior Festival was headlined by a stunning NJPW vs AJPW battle between Master Wato and Atsuki Aoyagi! Relive history with @njpwworld!https://t.co/j1maeF9lfS#njpw pic.twitter.com/N9OWXxzdZn — NJPW Global (@njpwglobal) February 28, 2025

ROH

2015: El evento 13th Anniversary se lleva a cabo en el Orleans Casino en Las Vegas (Nevada). El evento principal ve al Campeón Mundial Jay Briscoe retener el título en un combate Four Corners Survival contra Tommaso Ciampa, Hanson y Michael Elgin.

On This Day in ROH – March 1st, 2015 13th Anniversary

ROH World Championship

Jay Briscoe (c) vs. Michael Elgin vs. Hanson vs. Tommaso Ciampa@Ivar_WWE | @CiampaWWE pic.twitter.com/7bSGnV1sbw — ROH Relived (@ROHRelived) March 1, 2025

AAA

1998: Llega Rey De Reyes 1998 desde El Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpan de Juárez (México). Para cerrar el evento, Heavy Metal vence a Sangre Chicana en una lucha de cabelleras. Además, en la final del torneo que da nombre al show, Octagón vence a Fuerza Guerrera, Hong Kong Lee y Máscara Sagrada Jr..

CMLL

1972: Nace el gran luchador y actualmente también creativo Último Guerrero en Gómez Palacio (México).

Último Guerrero se corona Campeón Mundial de Peso Completo del CMLL ante Diamante Azul en el Martes de #NuevosValoresCMLL de @Arena_MX pic.twitter.com/BN4rOzChTK — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) October 17, 2018

STARDOM

2000: La luchadora María, también habitual de Pro Wrestling Wave y Marvelous That’s Women Pro Wresting, nace en Adachi, Tokio (Japón).

NOAH

2009: El evento The Second Navigation 2009 realiza su capítulo 7 en el Nippon Budokan en Tokio (Japón). En la lucha estelar, Jun Akiyama gana por tercera vez el Campeonato de Peso Completo GHC de manos de Kensuke Sasaki. En la coestelar, también por tercera, KENTA gana el Campeonato Jr. de Peso Completo GHC contra Katsuhiko Nakajima.

GHC Junior Heavyweight Championship match between Katsuhiko Nakajima and KENTA or the crème de la crème of wrestling kicking – NOAH The Second Navigation 2009, Day 7 (01/03/2009) pic.twitter.com/4sE1B78uig — Dan-O (@Its_Dan_O) June 20, 2023

AJPW

2008: El evento Pro-Wrestling Love in Ryogoku Vol. 4 se celebra en el Ryogoku Kokugikan en Tokio (Japón). Lo cierra la victoria y defensa del Campeonato Triple Corona de Kensuke Sasaki contra Satoshi Kojima. Además, el mexicano Silver King gana el Campeonato Mundial de Peso Completo Jr. a Katsuhiko Nakajima.

WCW

1967: El luchador retirado Scotty Riggs nace en Savannah, Georgia (Estados Unidos).

2000: Monday NITRO llega desde el BI-LO Center en Greenville, Carolina del Sur (Estados Unidos). El combate estelar ve a David Flair y Crowbar vencer a Kevin Nash y Scott Steiner para ganar el Campeonato Mundial en Parejas.

ECW

1998: El evento Living Dangerously tiene lugar en el Asbury Park Convention Hall en Asbury Par (Nueva Jersey). Bam Bam Bigelow derrota a Taz para ganar el Campeonato de Televisión. Además, tras la victoria de Al Snow sobre Chris Candido, la multitud llena el ring con cientos de cabezas de poliestireno en homenaje a Snow.

Indies

1980: Otto Kuss, luchador de Central States Wrestling o Stampede Wrestling, y también árbitro, fallece a la edad de 68 o 69 años en Texas (Estados Unidos).

1983: El luchador retirado ex de WWE, TNA o ROH Davey Richards nace en Othello (Washington).

Counting down the Top 5 Street Fights in IMPACT history. 5. Davey Richards vs. Eddie Edwards (2017) pic.twitter.com/xjNwLWteKs — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) June 14, 2020

1984: El veterano independiente Rickey Shane Page nace en Lordstown (Ohio).

1989: Nace la luchadora agente libre Tenille Dashwood, también conocida como Emma, en Melbourne, Victoria (Australia).

2003: Westside Xtreme Wrestling (wXw) celebra Back To The Roots 2 en la arena Roxy en Essen (Alemania). Chris Hero gana el Campeonato de Peso Completo contra Martin Nolte, entre otras luchas. En la imagen, Claudio Castagnoli.

2015: Beyond King Of Arts de Beyond Wrestling llega desde la arena Fete Music en Providence (Rhode Island). Allí, entre otras luchas, Shynron (Aerial Van Go) defiende el CLL All Stars Championship de Chile Lucha Libre contra AR Fox.

2016: Pete Dunne gana el Campeonato Británico de Peso Crucero de RevPro derrotando a Morgan Webster en el evento RevPro Live At The Cockpit en el Cockpit Theatre en Londres, Inglaterra (Reino Unido). Además, entre otras luchas, Will Ospreay vence a ACH en la estelar.

2019: Pro Wrestling Guerrilla celebra el evento PWG Two Hundred en el Globe Theatre en Los Ángeles (California). En el combate estelar, Jeff Cobb vence a Bandido para retener el Campeonato Mundial.

2020: Evolve presenta el que acabaría siendo su último evento, Evolve 146, antes de que la compañía fuera declarada cerrada por el propietario Gabe Sapolsky en julio de 2020. Tiene lugar en el Melrose Memorial Hall en Melrose (Massachusetts) y el evento principal ve a AR Fox derrotar a Josh Briggs.

2020: El Melrose Memorial Hall en Melrose (Massachusetts) alberga el evento Beyond Championship Wrestling. Jay Freddie gana el Control de la Compañía en un combate contra Brandon Thurston, Richard Holliday se hace con el Campeonato BTW venciendo en la final de un torneo a Robo, o Christian Casanova (Carmelo Hayes) derrota a Hackman (Wheeler Yuta) en una lucha Control Of The USB Hard Drive.