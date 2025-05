Hoy, 27 de mayo, Jim Ross será operado de cáncer

El miembro del Salón de la Fama de la WWE y comentarista en AEW Jim Ross confirma su nueva cirugía por el cáncer de colon.

► Jim Ross será operado

En un nuevo episodio de su pódcast, Grilling J.R., la leyenda de la narración luchística revela:

Ross: “Preparándome para la cirugía, y eso siempre es estresante. Pero me he preparado mental y físicamente para soportar la situación.

«Tengo cáncer y en un momento me acordaré de qué tipo. ¿No es increíble? Me he separado mucho de los detalles específicos de esta situación, y no es que lo haga a propósito. Simplemente sucede… Estoy tratando de recordarlo. ¿Cáncer de qué? No me acuerdo cuál tengo. Lo tengo en dos lugares y hoy van a sacarlos. La cirugía es mañana a las 6 de la mañana».

El veterano cuenta también que no siente dolor y que espera estar unos días en el hospital:

“Creen que estaré seis días en el hospital, y piensan que esos seis días estarán bien. Podré salir y hacer esto. Debería poder llegar a casa y grabar un podcast…”.

En cuanto a la lucha libre, Ross aclara que esto no va a poner punto final a su carrera:

“Esto es una locura, a pocas horas de mi cirugía, pero es una locura decir que no planeo retirarme. Planeo ponerme saludable, mejorar, y volver para hacer algo por alguien, y ya veremos cómo resulta eso.” “Estoy aprendiendo mucho sobre cosas. Estoy aprendiendo mucho sobre mi cuerpo y lo que tiene, y es como un coche viejo… sigo intentando conducirlo y mantenerlo funcionando, y ese quizá sea uno de mis problemas: el coche viejo ha corrido demasiado tiempo y demasiado duro. Así que estoy pensando en reducir la marcha después de la cirugía. Hablar con el doctor… Voy a intentar realmente desacelerar cuando todo esto termine. Hacer algunas apariciones para autógrafos, que me encanta hacer, y ver qué tiene Tony Khan preparado para mí en AEW. Todavía podría hacer el calendario que tenía, pero no sé si alguien más lo cree. Yo sí lo creo. Todavía me encantaría hacer los pay-per-views en AEW, pero no sé si Tony querrá que esté, no sé. Sé que su equipo de comentaristas ahora mismo parece un poco inestable, o es que básicamente tienen a los mismos chicos haciendo las mismas cosas, o intentando, y no sé si eso está funcionando o no, y no lo digo en mal sentido ni con mala intención. Pero necesitan algo de continuidad, y al menos yo puedo aportar esa continuidad en los pay-per-views. Ya veremos cómo sale eso. Todo va a estar bien. Tony Khan me parece increíble y me ha dicho que estoy bien y que todo está en orden. Ya he escuchado eso antes. Pero hablaremos en algún momento, la próxima semana o dos. Veremos cómo van las cosas. Pero creo que mi trabajo ha resistido bastante bien. Puedo estar equivocado, los fans decidirán eso, pero creo que ha resistido bastante bien.

“Claro que sí, creo que podría (estar en All In Texas). ¿Por qué no? ¿Por qué no? El tiempo de convalecencia no es largo. Hay dolor y cosas así que afectan… Pero creo que estaré recuperado y listo para ir en un par de semanas. “Tony Khan me llamó, lo cual fue agradable. Sabes, la familia Khan ha hecho un trabajo increíble cuidando de J.R. desde que firmé con su empresa. Él es muy amigable con el talento. Quizá demasiado amigable a veces… Me da pena por él porque está en un juego realmente único. Pero no está sobrepasado en inteligencia, aunque tal vez sí con algunas de las personas que trabajan para él. Es gracioso, la última vez que estuve allí… tenía mucha curiosidad por escuchar a los talentos de oficina hablar y estaban, como, buscando un espacio para sí mismos, y algunos no lo estaban. No todos. Todos tenían buenas intenciones. Maldita sea, pero algunos no… La lucha libre es algo curioso. El talento que trabaja en la oficina a menudo – no todos, pero a menudo – es muy egoísta. Yo también lo fui, y al mirar atrás en mi experiencia, nunca volvería a hacer eso. Preferiría que me despidieran o me quitaran porque no soy ese tipo de persona. Así que fue difícil, pero es un negocio duro, y Tony está en una situación difícil en ese aspecto.”