Hoy, 10 años atrás, Sami Zayn ganó el Campeonato NXT

Desde que empezara a construir su palmarés de títulos de lucha libre profesional en la escena independiente en 2003 bajo el nombre de Stevie McFly (no ganó ninguno como Big Larry) para más tarde agrandarlo como El Genérico, el luchador de 40 años de Canadá fue campeón del mundo de PWG, campeón de la televisión de ROH, campeón extremo de DDT o campeón del mundo unificado de wXw antes de convertirse en Sami Zayn al firmar un primer contrato con WWE en 2012.

► Sami Zayn, Campeón NXT

Había ostentado cinturones mundiales en todo el planeta y cabría esperarse que en la compañía más grande de la industria alcanzara el mismo éxito pero en realidad no ha sido así. Indudablemente, en sus 12 años como Superestrella «The Underdog from the Underground» ha llevado su carrera a alturas que la mayoría solo sueñan. Sin embargo. no ha sido campeón del mundo de manera individual. Aunque sí cuatro veces campeón intercontinental. Podríamos entrar a comparar el prestigio de todos los títulos.

Pero eso queda para otro momento. En esta ocasión destacamos que el primer campeonato que consiguió fue el de NXT en 2014 y que lo hizo hace justo hoy 10 años.

El 11 de diciembre de 2014, Sami Zayn venció a Adrian Neville (hoy PAC en AEW) en el evento Takeover: R Evolution. Fue un momento tremendamente celebrado por él y por los fanáticos ya que para entonces el oriundo de Laval, Quebec, ya era uno de los favoritos del público del territorio de desarrollo. Lamentablemente, no tuvieron demasiado tiempo para festejar ya que el mejor amigo del campeón, Kevin Owens, lo traicionó en la misma celebración para sorpresa de todos.

Un ataque el de «KO» que se repitió en varias ocasiones, como después de que Sami defendiera con éxito el cinturón ante Neville en el programa del 14 de enero de 2015 y que no permitió que Zayn tuviera un buen reinado, el cual solo alcanzó a 62 días antes de que él mismo lo terminara en TakeOver: Rival el 11 de febrero. Al final, si bien el triunfo de «SZ» quedó en la memoria de NXT, aquello fue más la presentación de Owens como el nuevo villano estrella no solo del territorio sino de la WWE.

Aún así, hoy, 10 años después, celebramos que Sami Zayn fue Campeón NXT.