Hot Mulligan es una banda de emo pop-punk formada en 2014 en Lasing, Míchigan (Estado Unidos) compuesta por Nathan «Tades» Sanville (voz), Chris Freeman (guitarra y voces), Ryan Malicsi (guitarra), Garrett «Sniff» Willig (bajo) y Brandon Blakeley (batería). Su música mezcla emo revival, post-hardcore ligero y math rock, con letras introspectivas que hablan de ansiedad, relaciones rotas y crecimiento personal.

► John «The Rock» Cena, Can You Smell What The Undertaker

Una de sus canciones se llama John «The Rock» Cena, Can You Smell What The Undertaker. Pero en realidad su letra no habla de estas leyendas de la WWE sino de las dificultades que debe atravesar Sanville al haber tenido una educación religiosa. Durante el 2025 Slam Dunk Festival, AMPED! TV los entrevistaron y ellos explicaron por qué eligieron ese título para el tema:

“Nace de la indiferencia. Es tonto y gracioso, pero, al final, podemos llamar a una canción como se nos dé la p*ta gana. Trata sobre lo que trata. Y con eso basta. No hay razón para ponerse tan profundos con eso, porque somos, simplemente, un grupo de chicos tontos del Medio Oeste. El humor está bien. Es más bien como: no importa una mi*rda, llama a tu canción como quieras, porque es gracioso”. “John ‘The Rock’ Cena, Can You Smell What the Undertaker fue una referencia que intentamos usar, y en lugar de buscar un solo nombre, fue como: ‘¿Qué tal si metemos la mayor cantidad de nombres posible en un solo título, para ver si alguno nos presta atención?’, y ninguno lo hizo. Así que fue una mi*rda. El tema de los títulos es como un caos aleatorio, y ya veremos después si funciona o si tenemos que cambiar el nombre porque nos metimos en problemas. Algo así.”

En 2013, Saville comentó:

«El cristianismo j*de a muchos chicos, ¿no? Recuerdo tener como 12 años en un parque acuático y sentir vergüenza de mi cuerpo en traje de baño porque pensaba que estar tan expuesto era un pecado. Perdí la fe cuando tenía casi 16, pero el daño ya estaba hecho. Aquí estoy ahora, con dismorfia corporal y una especie de complejo por sentirme malvado. John ‘The Rock’ Cena habla de lo que esa iglesia me hizo y de cómo intenté ser un buen chico cristiano«.