La ocarina suena para dar inicio a una función muy especial. Con el Día de Muertos a la vuelta de la esquina y Halloween en el ambiente, los espíritus del cuadrilátero se hacen presentes y llegan los horóscopos de SuperLuchas para este fin de semana embrujado y místico.

Aries 🔥

Un fantasma del pasado, una rivalidad que creías enterrada, vuelve para desafiarte. No huyas. Enfréntalo con tus colores bien puestos, como en una lucha de apuestas. Esta vez, no se trata de ganar, sino de ponerle un final digno a esa historia.

Tauro 🐂

Este sábado, tu estabilidad se verá sacudida por una oferta tentadora pero riesgosa, como una manzana envenenada. No la muerdas de inmediato. Analiza bien los riesgos. Como por el martes, la luz de una veladora iluminará el camino correcto para ti.

Géminis 🎭

Tu capacidad de adaptación será puesta a prueba. Te pedirán que cambies tu estilo de lucha a algo más… espeluznante. ¡Abraza el cambio! Usa tu labia para crear un personaje tan carismático como misterioso. El público adorará tu nueva faceta.

Cáncer: 🦀

La temporada activa tu lado más nostálgico. Honra a los luchadores que te inspiraron, pon su foto en la ofrenda. Su legado te dará la fuerza para ser el pilar de tu equipo. Un consejo que recibas en sueños te salvará de una jugada sucia.

Leo 🌟

Querrás ser la estrella de la noche de brujas, pero el protagonista será otro. Tu grandeza no está en brillar solo, sino en hacer que otros brillen a tu lado. Cede el centro del ring con elegancia y ganarás algo más valioso que un trofeo: respeto.

Virgo ⚙️

Alguien oculta un secreto que podría afectar a todo el equipo. Tu misión, como detective del encordado, es descubrir la verdad. Revisa las cintas, conecta los hilos. Para el miércoles tendrás las pruebas para evitar un desastre y restaurar el orden.

Libra: ⚖️

Serás el juez de una disputa entre dos luchadores sobre un honor del pasado. Escucha a ambos como si fueran ofrendas en un altar: con respeto. Tu veredicto, aunque difícil, hará justicia y cerrará un ciclo para todos. Equilibra la balanza con sabiduría.

Escorpio 🦂

Esta semana, tu mística está en su punto más alto. Aprovecha la energía de los difuntos para reinventarte. Una máscara nueva, una llave con un nombre misterioso… algo que renueve el temor y respeto de tus rivales. Tu transformación será aterradoramente poderosa.

Sagitario 🏹

El mapa se abre con una invitación a luchar en una arena de los recuerdos, un lugar con mucha historia. ¡Acepta! No solo ganarás, sino que aprenderás una vieja técnica olvidada que te hará más completo. El viaje valdrá cada kilómetro.

Capricornio 🐐

Tu disciplina rinde frutos, pero el proceso es lento como un desfile de catrinas. Confía. Cada gota de sudor en el gimnasio es una flor de cempasúchil en tu ofrenda. Un pequeño reconocimiento llegará como una calaverita de azúcar: dulce y simbólico.

Acuario 👽

Rompe las tradiciones. Propón una lucha de máscaras con reglas nuevas, una «Lucha de Ofrendas» o algo nunca visto. Tu locura creativa encaja perfecto con estas fechas. Sorprenderás a todos y crearás un nuevo clásico para las futuras generaciones.

Piscis 🐠

Los sueños y presentimientos esta semana vienen cargados de mensajes. Presta atención a una señal repetitiva; es la advertencia de un luchador caído protegiéndote de una trampa. Tu intuición es tu máscara sagrada. Confía en ella y fluye en el ring como una fantasma.