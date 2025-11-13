Horóscopo Luchístico de SuperLuchas | Del 13 al 20 de noviembre 2025

¡Luchadores y luchadoras! Las estrellas se alinean sobre el ring para dictar el combate de la semana. Aquí las predicciones de SuperLuchas.

Aries 🔥

Tu ímpetu te hará cometer un error de principiante. Por andar de caliente, el sábado caerás en una trampa obvia. Para el lunes, tu recuperación será tan ardiente que dejarás a más de uno sin aliento.

Tauro 🐂

Tu terquedad en el amor está por romper un récord. Insistes en ganar una batalla que ya está perdida. Suelta esa relación tóxica, que en el backstage ya te pusieron apodos raros.

Géminis 🎭

Tu labia te meterá en problemas. Le prometiste ser compañero de relevos a dos personas distintas y esta semana se descubrirá el pastel. Te toca usar toda tu astucia para salir de este lío sin perder ambas máscaras.

Cáncer: 🦀

Esa persona que calienta el asiento pero no se decide… dale un ultimátum. Tu paciencia se agota y hay otros luchadores en el elenco esperando su oportunidad. Que se ponga la máscara o que la deje en el ring.

Leo 🌟

Te robaron el el lugar en la lucha principal. En lugar de quejarte, demuestra por qué eres estrella. Tu desempeño esta semana dejará tan buena impresión que hasta el promotor te mirará con otros ojos… muy interesados.

Virgo ⚙️

Alguien de tu círculo cercano habla a tus espaldas. Tu meticulosidad para recopilar pruebas hará que cuando confrontes al traidor, no pueda negar nada. Se va a armar una lucha de esas que venden hasta las butacas de la zona de balcón.

Libra: ⚖️

Estás tan indeciso entre dos opciones románticas que podrías armar un 3-Way Dance. Póngase vivo, que al final te puedes quedar sin ninguna. Define tus prioridades antes del próximo jueves o la balanza se inclinará sola.

Escorpio 🦂

Tu magnetismo está en su punto máximo. Usa ese poder con responsabilidad, no vayas a dejar el corazón de tu admirador más destrozado que una máscara después de una apuesta. Juega con fuego, pero no lo avientes a la gasolina.

Sagitario 🏹

Una aventura casual de otra arena podría convertirse en algo más. No le huyas, pero deja las reglas claras desde la toma de réferi. Lo que empieza como un viaje de placer podría terminar en una alianza permanente.

Capricornio 🐐

Tu disciplina es admirable, pero en el amor estás más tieso que luchador con lesión de espalda. Suelta el protocolo un poco. Deja que alguien se te acerque sin analizar tanto su potencial a largo plazo.

Acuario 👽

Tu idea de una cita innovadora sorprenderá a todos, especialmente a tu pareja. Solo una recomendación: checa que no viole el reglamento de la comisión de lucha… ni las leyes locales.

Piscis 🐠

Confía en ese presentimiento sobre esa persona que te mira desde las gradas. Hay una química innegable, pero cuidado: podría ser más dramático que una lucha de máscara vs. cabellera. Disfruta el drama, pero protege tu corazón.