El día de hoy, el reconocido luchador Hornswoggle, de nombre real Dylan Postl, ha revelado que ya ha firmado un contrato de leyendas con WWE, también conocido como un contrato de nostalgia. Hornswoggle ya había anunciado el pasado 11 de octubre, durante un show de la empresa ACW Wisconsin, de la cual es copropietario, en Oshkosh, Wisconsin.

En su video podcast Going Postl, Hornswoggle reveló cómo se siente al firmar este acuerdo. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Hornswoggle se muestra agradecido con WWE por haberle dado un contrato de leyendas

“Claro, es una cuestión de nostalgia cuando lo recibo. Este era mi mundo. Fue casi mejor que la primera vez que me contrataron. Se siente bien ser reconocido.

Uno puede estar muy molesto por algunas cosas, pero simplemente no hay que quemar puentes. Muchos tipos han quemado puentes y no obtienen oportunidades. Tuve la suerte de vivir mi sueño durante 10 años, y ahora puedo seguir siendo parte de eso de alguna manera.

Le envié un mensaje a Matt Stein, Josh Binder y Josh Weimer, y les pregunté si podía dar la noticia en el show de ACW. Nunca quiero que los shows se vuelvan algo egocéntrico, pero este momento era especial. Fue emotivo, ver a Landon y a Shane Hills, mi entrenador de hace 20 años, ahí en el público.

Dios, me alegro tanto de que no se filtrara porque fue un momento muy especial. Toda la noche estuve diciendo ‘nostalgia, nostalgia,’ aunque aún lo llaman ‘contrato de leyenda.’ Mi mentalidad es que no van a hacer nada. De esa manera, solo puedo llevarme una sorpresa agradable».