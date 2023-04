Horiguchi espera división peso mosca en Bellator

Kyoji Horiguchi quiere que el peso mosca sea su hogar permanente en Bellator. Bellator actualmente no tiene una división de peso mosca masculino, pero Horiguchi (31-5 MMA, 2-2 BMMA) se enfrentará a Ray Borg (16-5 MMA, 0-0 BMMA) en una pelea de 125 libras en el evento Bellator 295 del sábado, en el Neal S. Blaisdell Arena de Honolulu.

Horiguchi regresó al peso mosca por primera vez desde 2017 cuando derrotó a Hiromasa Ougikubo por tercera vez en el evento Rizin FF vs. Bellator en diciembre pasado en Japón. Horiguchi, ex campeón de peso gallo de Bellator y ex retador al título de peso mosca de UFC, quiere permanecer en las 125 libras y espera que su pelea con Borg pueda impulsar el lanzamiento de una nueva división.

“Eso suena bien. Quiero pelear en Bellator en peso mosca, así que espero que abran esta división”.

Horiguchi se encuentra con el ex retador al título de peso mosca de UFC, Borg, quien también tiene una gran experiencia contra la competencia de alto nivel. Horiguchi valora mucho las habilidades de Borg, pero se ve a sí mismo como el luchador más completo.

“Tiene un buen estilo de lucha y boxeo. Hago de todo, así que me presentaré a una pelea de MMA… Puedo hacer MMA, él solo tiene boxeo y lucha libre. Creo que todo, estoy mejor”.

Aunque casi la mitad de los finales de su carrera han sido por nocaut, Horiguchi estará contento con cualquier tipo de victoria por detención contra Borg.

“Por supuesto, quiero acabar con él. No importa, sumisión o KO, pero lo acabaré”.