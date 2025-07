Hooker prefiere pelear con Tsarukyan antes que con Pimblett

Dan Hooker está buscando la pelea más dura posible para su regreso a UFC. Hooker (24-12 MMA, 14-8 UFC) desafió a Arman Tsarukyan (22-3 MMA, 9-2 UFC) y Charles Oliveira para la cartelera PPV de noviembre en una serie de tuits.

Analizó el panorama en el peso ligero y por qué se centra en Tsarukyan, quien se retiró de su pelea por el título contra Islam Makhachev en UFC 311 en enero.

«Creo que van a hacer una pelea entre Max Holloway y Oliveira y contra Justin Gaethje por el título. Eso deja a Arman en la estacada. Está obligado a pelear conmigo, hermano. Tiene que pelear conmigo para volver a la pelea y conseguir una oportunidad por el título. Y esa es siempre la pelea que quiero, y no porque sea un imbécil y lo odie, sino porque realmente creo que es la pelea más difícil».

Le preguntaron a Hooker sobre Paddy Pimblett (22-4 MMA, 7-0 UFC), pero «The Hangman» lo criticó al explicar por qué preferiría pelear contra Tsarukyan.

«No creo que ese tipo sea tan bueno. Y me da lo mejor de mí cuando peleo con un buen boxeador. Por ejemplo, cuando me dan a alguien que creo que puedo vencer, o que creo que alguien es pésimo, entonces peleo con ese pésimo. Mi mente se relaja inconscientemente porque creo que es pésimo, y luego hago algo pésimo, y entonces me ganan«.

Pero cuando peleo con alguien que creo que podría darme una paliza, mi subconsciente dice: «¡Mierda!, puede que nos den una paliza». Luego me despierto y, de hecho, peleo muy bien. Así que prefiero pelear con el mejor para tener un buen desempeño.