Hook y su novia en el reality show Next Gen NYC

Hook no ha sido visto en la televisión de All Elite Wrestling desde el evento de pago por visión Double or Nothing el 25 de mayo. Recientemente, el hijo de Taz revelaba el motivo y adelantaba que su ausencia terminaría pronto: «Sí, estoy recuperándome de una conmoción cerebral, para quienes no lo saben. He estado fuera un tiempo, pero debería estar de regreso pronto, seguro».

Al tiempo que los fanáticos de AEW esperan con ganas su regreso, el joven luchador Hook hace una aparición en Next Gen NYC saliendo con Ava Dash, una de sus estrellas. A continuación lo vemos durante la premiere del programa de la cadena Bravo:

HOOK at the Next Gen NYC premiere party pic.twitter.com/UDRLIcalsK

Acerca de ella, se la describe así:

Ava Dash siempre ha tenido ese “algo” especial. Hija del magnate musical Damon Dash y de la ícono de la moda Rachel Roy, Ava estuvo rodeada de leyendas desde el primer día, pero nunca ha necesitado un apellido famoso para llamar la atención. Tranquila, segura y con una elegancia natural, Ava es la chica con la que todos los chicos quieren salir y en la que todas las chicas quieren convertirse. Creció en Tribeca y, tras pasar varios años en Los Ángeles, ahora ha regresado a la ciudad para dedicarse al modelaje a tiempo completo. Con un nuevo chico en escena y caras nuevas entrando al grupo, el reinado sin esfuerzo de Ava como la más codiciada del grupo puede que ya no sea tan fácil como antes.

HOOK featured in Tommy Hilfiger’s IG story with Ava Dash at MSG during the Knicks vs Lakers game. pic.twitter.com/phPDhOYXL6

— Drainmaker (@DrainBamager) February 4, 2025