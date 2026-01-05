HOOK: «Esto es quien soy, te guste o no»

HOOK, joven promesa de AEW e hijo del legendario Taz, habla de lucha libre y cine, moda y estilo, los fans y Nueva York… No te pierdas sus declaraciones.

► En palabras de HOOK

Luchar en Nueva York, en casa

“Es difícil ponerlo en palabras, es bastante surrealista, la verdad. Crecí viendo a mi padre y viendo a Bully luchar en el Hammerstein, así que significa muchísimo para mí a nivel sentimental. Haber crecido en Nueva York y poder representar y luchar en mi propio patio trasero es algo por lo que estoy realmente agradecido.”

Pasión por la lucha libre

“La lucha libre es 100% una pasión en mi vida. Cuando era más joven, mi padre me decía que fuera cualquier cosa menos luchador profesional, y eso pudo influir en que no me lo tomara en serio desde temprano. Miré hacia otros lados, como el lacrosse, donde fui top 100 del país y jugué en División 1. Pero cuando dejé la universidad y empecé a tomar esto en serio, me di cuenta de que la lucha libre es la combinación perfecta entre ser atleta y ser creativo, un artista. Todo se dio de forma muy orgánica y hoy es la pasión más pura de mi vida.”

Rápido ascenso y popularidad en AEW

“De nuevo, es surrealista y difícil de describir, pero fue una sensación muy gratificante. Sabía que llegaba con ideas diferentes para el personaje, y ver cómo la gente conectó tan rápido y tan fuerte con eso fue una sensación realmente buena.”

Quién es realmente

“Soy yo. Soy simplemente un tipo de Nueva York. Mi padre es uno de los más grandes de todos los tiempos y yo soy el segundo mejor luchador de segunda generación de la historia.”

Su estilo y la moda

“Simplemente sé lo que me gusta. Esto es quien soy, te guste o no. Y a la gente parece gustarle.”

La influencia y el apoyo de Taz

“Es algo realmente genial. Intento recordarme a mí mismo lo agradecido que debo estar, porque como padre e hijo a veces chocamos, como es normal. Pero valoro profundamente todos sus consejos y tener a alguien como mi padre tan cerca es algo que no doy por sentado. Estoy muy, muy agradecido.”

Sus objetivos y su interés por la actuación

“Tenemos un objetivo en común, que es ser el mejor luchador profesional posible y pasar a la historia como uno de los grandes. Pero también tengo pasiones fuera de la lucha libre. Estoy persiguiendo seriamente la actuación. Debuté en un cortometraje que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca y estuvo en la lista larga de los Oscar. No entramos en la lista final, creo que nos robaron, pero es un gran comienzo y ya estamos trabajando en el siguiente proyecto.”

Entre lucha libre y actuación

“No creo que tenga que elegir uno sobre el otro. Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, hay muchos ejemplos de eso. Además, en la lucha libre también tengo un personaje que mantener.”

Lo que conecta con los fans

“No lo sé, creo que cada fan tendrá su propia respuesta. Mucha de mi inspiración viene de fuera de la lucha libre y encuentro la forma de aplicarla a lo que hago en el ring, y quizá eso sea algo que a la gente le gusta.”

Lo que más le sorprendió de la lucha libre

“Sabía que había mucha más profundidad de la que se ve en la superficie, pero cuando empecé a luchar por mí mismo me di cuenta de que va muchísimo más profundo de lo que jamás imaginé.”

El ingreso de Taz al Salón de la Fama de ECW

“Fue un momento increíble que recordaré toda mi vida. Costó convencer a mi madre para que saliera, pero me alegra que lo hiciera. Sé que ella también está contenta, y definitivamente sorprendimos a mi padre. Fue algo muy especial.”