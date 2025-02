Hook, Samoa Joe y Shibata lanzan un reto a Christian Cage

En una demostración de fuerza y coordinación letal, Hook, Samoa Joe y Katsuyori Shibata arrasaron con Aaron Solo, Jon Cruz y Rosario Grillo en una contienda que dejó claro por qué son luchadores de mucho peligro.

Desde el inicio, Hook tomó el control con un impresionante Suplex sobre Solo, mientras que Shibata y Joe castigaban a Grillo con brutales Chops y un devastador Senton de Joe. Jon Cruz intentó sorprender a Joe con un ataque por la espalda, pero su intento resultó inútil. Samoa Joe lo detuvo con un potente Chop y lo sentenció con un contundente Muscle Buster para asegurar la victoria.

Tras el combate, Samoa Joe tomó el micrófono y envió un mensaje directo a Christian Cage y The Patriarchy. Con su característica intensidad, Joe dejó claro que ni él ni sus compañeros rehúyen de los conflictos y que solo conocen una respuesta ante cualquier problema: la violencia.

«Esto es muy fácil, no tenías que esconderte, tenías que tomar la paliza como un hombre y nosotros seguíamos nuestro camino«, dijo Joe, desafiando directamente a Christian Cage. Además, no dudó en llamarlo «gallina» y lanzó un reto formal a The Patriarchy para un combate de tríos, el cual quedó pactado para la siguiente semana.

Samoa Joe, Katsuyori Shibata & HOOK have a new stable name!

They are now known as… THE OPS. pic.twitter.com/lCmMiWLlIs

— Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) February 13, 2025