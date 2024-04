Hook, dispuesto a dejar AEW cuando su contrato termine

No tengo pruebas, pero tampoco indicios que indiquen lo contrario: Tony Khan es ávido lector de SUPERLUCHAS. Porque desde que leyera esto en nuestros Premios de Lo Mejor del 2022, Hook está teniendo mayor y mejor protagonismo en AEW.

Eso sí, desde entonces, el único oro que Hook ha portado sigue siendo el Campeonato FTW y su asociación con Chris Jericho no levanta demasiado entusiasmo entre los seguidores, considerando que las recientes rivalidades de «Le Champion» resultaron mediocres.

Mañana, Hook tendrá nueva defensa de su presea en AEW Battle Of The Belts X, ante Shane Taylor, luego de que el miércoles el equipo del ex-ROH saliera victorioso ante el hijo de Taz, Jericho y Katsuyori Shibata.

Más allá, Hook no ha sido anunciado por ahora para el PPV Dynasty (21 de abril), y en estas que llega un interesante reporte vía SEScoops.

Desconocemos si el sueño de Hook pasa por triunfar en WWE. En ese caso, parece difícil que AEW le convenza para permanecer bajo sus focos, aunque allí trabaje su padre. En el caso de que Hook de verdad se sienta como el quinto pilar de AEW, su futuro será «All Elite», pues la empresa de Tony Khan, más pronto o más tarde, acabará por convertirlo en estelarista.

This Saturday, 4/13

Highland Heights, KY

Saturday Night #AEWBOTB

8pm ET/7pm CT on TNT



FTW Title Match@730hook vs @shane216taylor



After STP scored the win tonight on #AEWDynamite, Shane Taylor will challenge FTW Champion HOOK live at AEW Battle of the Belts on TNT on Saturday! pic.twitter.com/BWGvsnoEly