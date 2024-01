Honor y fanatismo de Becky Lynch con Trish Stratus

Payback 2023 tuvo a Becky Lynch y Trish Stratus terminando con su rivalidad de seis meses en un combate en jaula de acero que ganó The Man a pesar de la interferencia de Zoey Stark, que acabó atacando a la que hasta entonces había sido su mentora, quien desde entonces no ha vuelto a la programación de la WWE.

La historia de enemistad entre las dos luchadoras comenzó cuando The Quintessential Diva traicionó a Becky después de que ambas perdieran el Campeonato Femenil de Parejas ante Liv Morgan y Raquel Rodríguez. Entre medias, también se enfrentaron en Night of the Champions, saliendo victoriosa entonces Trish.

► Becky Lynch, fan y rival de Trish Stratus

Mientras esperamos a tener más información sobre el retorno de Stratus, nos hacemos eco de las recientes declaraciones de Lynch en Casual Podcast with Brad Tate. En ellas expresa cuán especial fue para ella luchar y rivalizar con una guerrera a la que creció viendo como una joven fanática de la lucha libre profesional.

«Creo que siempre será algo increíble, crecer siendo fan de alguien y luego tener la oportunidad de trabajar junto a esa persona. Fue una experiencia asombrosa. Hemos afirmado durante muchos años que ella es una de las mejores de todos los tiempos, y lo demostró a través de su pura ética de trabajo y valentía. Estoy sumamente orgullosa de ese combate en jaula que tuvimos en Payback. Creo que es uno de mis combates favoritos de todos los tiempos, y qué honor poder vivir eso con Trish Stratus«.

Es de suponer que cuando Trish Stratus vuelva a la WWE no será para continuar su historia con Becky Lynch. En todo caso, con Zoey Starks, a la que le vendría de maravilla tener esa oportunidad, aunque su crecimiento está siendo fantástico en el elenco principal. Continuaremos informando en SÚPER LUCHAS.