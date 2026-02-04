Honda CR-V, lujo y un iPhone 17 Pro

La marca internacional MOSTBET lanza en México una de las promociones más destacadas de este inicio de año. Los participantes pueden ganar automóviles, un viaje de lujo a Cancún y gadgets de última tecnología. Participar es rápido y sencillo.



La promoción “56 Segundos para Ganar” se lleva a cabo en México del 26 de enero al 15 de febrero. Durante este período, cualquier persona puede registrarse en la plataforma MOSTBET y convertirse en contendiente por los premios principales.



El fondo total de premios es de 2,750,000 MXN. Entre los premios principales se encuentran tres camionetas Honda CR-V, un viaje de lujo para dos personas a un resort en Cancún, cinco iPhone 17 Pro, así como miles de giros gratis para jugar en la plataforma, .



La mecánica de participación es sumamente sencilla. Los usuarios solo deben aceptar los términos de la promoción en la plataforma y realizar un depósito, Este proceso puede tomar hasta 56 segundos, lo cual se refleja en el nombre de la campaña.. Por cada 110 MXN depositados, el jugador recibe un boleto.Entre más boletos se acumulen, mayores serán las probabilidades de ganar. Todos los jugadores participan automáticamente en los sorteos semanales y en el sorteo principal, sin necesidad de registrarse nuevamente ni de hacer solicitudes adicionales.



La promoción está disponible exclusivamente en México y es válida por tiempo limitado..

