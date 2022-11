Homenaje el 20 de noviembre a Estrella Blanca

Este próximo domingo 20 de noviembre al medio día, en el parque recreativo Francisco I Madero (a dos cuadras del metro Morelos) se llevará un muy merecido homenaje a la memoria del máximo desenmascarador de la historia de la lucha libre mexicana. Obviamente nos referimos al “santo poblano” Estrella Blanca, quien desafortunadamente se nos adelantó en el viaje eterno hace un año (el 15 de noviembre de 2021). En memoria de esto es que se le hace el homenaje.

En el año 2012, en la edición impresa de SÚPER LUCHAS #445 se publicó una entrevista que Carlos Hernández le realizó al gladiador que tuviera más trofeos en sus vitrinas, aquí recordamos parte de sus declaraciones:

“Empecé a entrenar en 1950, sin maestro. Luché siete veces como Joe Chamaco, pensando que ya era luchador. Entonces me bajaron del ring a patadas por maleta. Llegué al gimnasio y me corrieron, porque era la vergüenza de ese lugar. Me puse a llorar, y a mis catorce años, le pedí a Dios:

“’Señor, yo quiero ser luchador, yo no te conozco. Ayúdame porque yo tengo que ser campeón del mundo’. Entonces llegó alguien y me dijo: ‘¡Órale, chamaco! ¡En lugar de llorar, ya póngase a entrenar!’. Entonces hice el salto del burrito cayendo parado al otro lado. Me quedé sorprendido, porque nunca había podido hacer eso. Para mí fue un milagro. Aquel hombre se convirtió en mi maestro de lucha olímpica, la cual entrené durante tres años consecutivos. Al mismo tiempo cargaba canastas en el mercado o hacía mandados para ganarme unos centavos, con lo que compraba mis entradas a las arenitas para en primera fila ver a los luchadores y aprenderles todo lo que pudiera, desde cómo entraban, cómo salían y hasta cómo se agarraban. En 1955 me decidí a luchar. Fue cuando un amigo de mis hermanos me dijo que me pusiera una máscara, porque estaba re feo: ‘Ponte una, a lo mejor la haces’. Entonces pedí que me hicieran una igual a la del Santo. Me dijeron que igual, no, pero sí parecida, con otro color y algo que la diferenciara. Entonces me pusieron una estrella blanca en la frente, naciendo con ello mi personaje y la buena estrella con la que pude hacer mi propia historia.”