Hologramas en WWE: ¿es posible el «regreso» de Bray Wyatt junto a The Wyatt Sicks?

En abril de 2019, pusimos sobre la mesa un debate cuanto menos controversial: ¿sería bien recibida la implementación de hologramas en la lucha libre? La génesis de la sugerencia se dio en un contexto muy lejano al que hoy nos encuentra. Por entonces, WWE atravesaba un complicado momento en cuanto a la calidad de producto ofrecida, con varios baches haciéndose notar en la parte creativa —aun a cargo de Vince McMahon—, a lo que propusimos, como una mera posible alternativa, hacer énfasis en más segmentos tras bambalinas de envergadura a la Attitude Era.

► ¿Es posible el «regreso» Bray Wyatt?

Una posibilidad que arrojamos fue, entre otras, lo que es la reproducción de imágenes pasadas llevadas al 3D, conocido en otras palabras como hologramas:

“Un importante sector de la afición pedirá consistente e incesantemente más tiempo de lucha libre y menos de «entretenimiento»”, escribimos en la nota en cuestión. “Sin embargo, todos sabemos que el entretenimiento es tan o más relevante que lo que acontece en el ring. De hecho, el entretenimiento es lo que provoca interés, moldea y da un propósito a la lucha en cuestión. Por lo tanto, es una forma primordial en el mix”.

Y proseguimos:

“Dicho esto, permítanme entonces hacer una acotación a la causa que seguramente venga de la mano con discusión y debate: la inserción de hologramas.

“La industria de la música está experimentando con este fenómeno y no ha estado exenta de polémica. Difuntos artistas como Tupac Shakur, Ronnie James Dio, Elvis Presley o Michael Jackson «revivieron» en los escenarios gracias a las últimas tecnologías, y el éxito obtenido ha hecho que otros ámbitos como el del cine imitara la jugada; cual Al Pacino en el nuevo film de Martin Scorsese o Samuel Jackson en Capitana Marvel.

“La idea de ver nuevamente a Randy Savage, André el Gigante, Owen Hart, Chyna o el mismo Eddie Guerrero compartiendo escena con Superestrellas WWE contemporáneas es tentadora para muchos, pero también están los que la consideran como una total explotación y, consecuentemente, una falta de respeto hacia sus memorias”.

Las cosas cambiaron y el 2024 presenta un panorama sumamente opuesto. Sin embargo, también es cierto que están dados los ingredientes para reabrir el debate. Y nada tiene que ver con el debut del personaje Hologram en la televisión de All Elite Wrestling, sino con la muerte de Windham Rotunda y la historia que WWE está haciendo en torno a ella.

Las referencias que la compañía norteamericana ha hecho a Windham por parte de su hermano Taylor (Bo Dallas) y sus acompañantes de los Wyatt Sicks no han sido nada sutiles. El grupo no teme hacer permanente alusión al ex líder de la familia Wyatt, quien, sin ir más lejos, resulta que es la inspiración detrás de la facción.

En sus viñetas/promos de las últimas semanas donde los distintos miembros del grupo son entrevistados por Uncle Howdy, se ha hablado del legado de la ex Superestrella de WWE, de cómo reaccionaron a su fallecimiento, de respetar su memoria y continuar lo que él empezó. En el último WWE Raw, Dallas aplicó el Sister Abigail sobre Chad Gable. Se cree, de hecho, que Bray Wyatt es considerado el sexto miembro de los Wyatt Sicks —juego de palabras con Wyatt 6, nombre de un stable que Windham estuvo a punto de materializar antes de morir—y que es representado mediante su característica lámpara de luz.

Entonces, con el papel principal que el personaje de Bray Wyatt (y Windham Rotunda) ha tomado en la historia de este grupo —que, encima, prácticamente ha sido creado por él, pues sus marionetas son representadas y Howdy también fue una creación suya—y las respetuosas menciones que se hacen de él, volvemos a formular la pregunta: ¿es factible la inserción de hologramas? ¿Podría ser el “regreso” de Bray Wyatt a la WWE una posibilidad, siempre y cuando se haga con el mayor respeto y la aprobación de sus seres queridos?

Curiosamente, lo más próximo a un holograma jamás utilizado en la WWE tuvo lugar durante el estelar de Hell in a Cell 2014, justamente cuando el mismísmo Bray Wyatt hizo su regreso a la WWE tras un tiempo fuera de las pantallas, para aparecer desde las sombras luego de que un holograma se presentara en el medio del cuadrilátero y atacar así por sorpresa a Seth Rollins y Dean Ambrose dentro de la Celda Infernal.