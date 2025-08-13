La primera Triplemanía de la nueva era de AAA llega en 72 horas, desde la Arena Ciudad de México, y su cartel parece tener concretados ya sus principales puntos.

This Saturday, the biggest AAA event of the year, Triplemanía XXXIII, will stream LIVE exclusively on the WWE, WWE Español and Lucha Libre AAA YouTube channels at 9 ET/6 PT​​​​.



Here’s everything you need to know ⤵️https://t.co/Rpr5S8kZGs pic.twitter.com/rQZW03dbMo — WWE (@WWE) August 12, 2025

► Sábado de… lucha libre

Pero ese mismo día 16, a unos 500 kilómetros, en la Arena Coliseo de Guadalajara, iniciará media hora después (7:30 PM) la habitual función sabatina del CMLL. Y AEW no quiere dejar pasar la oportunidad de presentar su particular «contraprogramación», con el aporte de un par de sus gladiadores mexicanos: Hologram y The Beast Mortos, quienes ocuparán el estelar mediante lucha de tercias junto a Místico y Templario y Volador Jr. y Último Guerrero, respectivamente.

En este 2025, Hologram ya ha disputado cuatro combates bajo los focos del CMLL; el más reciente durante Fantasticamania México. Mientras, Mortos ha sido parte de cinco; el último hasta ahora, en el Sábado de Coliseo del pasado 19 de julio.

Seguidamente, el cartel completo del show que nos ocupa.

Místico, Hologram y Templario (con Kemonito) vs. Volador Jr., Último Guerrero y The Beast Mortos

Máscara Dorada y Neón vs. Hijo del Villano III y Villano III Jr.

CAMPEONATO NACIONAL DE PAREJAS: Magnus y Rugido (c) vs. Blue Panther Jr. y Dark Panther

CAMPEONATO NACIONAL FEMENIL DE PAREJAS: Skadi y Kira (c) vs. Hera y Olympia

RELEVOS ATÓMICOS: Valiente Jr., Futuro, Max Star y Hombre Bala Jr. vs. Raider, Espanto Jr., Dark Magic y Gallero

PEQUEÑOS ESTRELLAS: Shockercito y Galaxy vs. Pequeño Pierroth y Mercurio