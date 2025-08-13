La primera Triplemanía de la nueva era de AAA llega en 72 horas, desde la Arena Ciudad de México, y su cartel parece tener concretados ya sus principales puntos.
- MEGACAMPEONATO AAA: El Hijo del Vikingo (c) vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee vs. El Grande Americano (Combate fatal de cuatro esquinas).
- The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez con Roxanne Pérez) vs. Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice.
- CAMPEONATO REINA DE REINAS AAA: Lady Flammer (c) vs. Faby Apache vs. Natalya.
- LUCHA CALLEJERA POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: Los Garza (Ángel y Berto) (c) vs. Psycho Clown y Pagano.
- CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: El Mesías (c) vs. Hijo de Dr. Wagner Jr.
- COPA BARDHAL: Participantes por anunciar
This Saturday, the biggest AAA event of the year, Triplemanía XXXIII, will stream LIVE exclusively on the WWE, WWE Español and Lucha Libre AAA YouTube channels at 9 ET/6 PT.— WWE (@WWE) August 12, 2025
► Sábado de… lucha libre
Pero ese mismo día 16, a unos 500 kilómetros, en la Arena Coliseo de Guadalajara, iniciará media hora después (7:30 PM) la habitual función sabatina del CMLL. Y AEW no quiere dejar pasar la oportunidad de presentar su particular «contraprogramación», con el aporte de un par de sus gladiadores mexicanos: Hologram y The Beast Mortos, quienes ocuparán el estelar mediante lucha de tercias junto a Místico y Templario y Volador Jr. y Último Guerrero, respectivamente.
En este 2025, Hologram ya ha disputado cuatro combates bajo los focos del CMLL; el más reciente durante Fantasticamania México. Mientras, Mortos ha sido parte de cinco; el último hasta ahora, en el Sábado de Coliseo del pasado 19 de julio.
Seguidamente, el cartel completo del show que nos ocupa.
- Místico, Hologram y Templario (con Kemonito) vs. Volador Jr., Último Guerrero y The Beast Mortos
- Máscara Dorada y Neón vs. Hijo del Villano III y Villano III Jr.
- CAMPEONATO NACIONAL DE PAREJAS: Magnus y Rugido (c) vs. Blue Panther Jr. y Dark Panther
- CAMPEONATO NACIONAL FEMENIL DE PAREJAS: Skadi y Kira (c) vs. Hera y Olympia
- RELEVOS ATÓMICOS: Valiente Jr., Futuro, Max Star y Hombre Bala Jr. vs. Raider, Espanto Jr., Dark Magic y Gallero
- PEQUEÑOS ESTRELLAS: Shockercito y Galaxy vs. Pequeño Pierroth y Mercurio
