Hologram y Powerhouse Hobbs derrotan a Brian Cage y Dralístico

El luchador mexicano Hologram se unió a Powerhouse Hobbs en un peculiar equipo de fuerza y agilidad, donde buscarían acabar con Brian Cage y Dralístico, que estuvieron acompañados por The Beast Mortos.

Las cosas comenzaron muy rápidas con Hobbs y Hologram atacando a su rival, aunque los rudos pudieron contestar, Hologram los repelió de forma rápida. Sin embargo, después de sacar a sus dos rivales del ring, se lanzó con un tope, pero fue atrapado en el aire y recibió un fuerte suplex.

Brian Cage caught Hologram out of the air!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & Max@TrueWillieHobbs | @AEWHologram | @BrianCageGMSI | @dralistico_lfi pic.twitter.com/9QpDyxrxvI

— All Elite Wrestling (@AEW) March 13, 2025