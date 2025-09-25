Hologram se medirá a Kyle Fletcher por el Campeonato TNT

Hologram sigue haciendo historia en AEW y ahora tendrá una gran oportunidad, pues tras comandar al conglomerado en el regreso de Orange Cassidy, también consiguió una oportunidad titular.

Hologram, Orange Cassidy y Mark Briscoe se impusieron a la Don Callis Family (Kazuchika Okada, Konosuke Takeshita y Hechicero). Pese a sus diferencias, Okada y Takeshita lograron trabajar en conjunto, aunque sus discusiones abrieron la puerta para que el equipo rival tomara el control.

El momento decisivo llegó cuando Hologram frenó a Hechicero, permitiendo que Cassidy conectara el Orange Punch seguido de un powerbomb, asegurando la cuenta de tres y la victoria.

► Kyle Fletcher, nuevo reto de Hologram

Tras el combate, apareció Kyle Fletcher, quien reconoció la calidad de Orange Cassidy y Briscoe, pero lanzó un reto directo a Hologram. El británico destacó la racha invicta de 34 victorias del mexicano en AEW y lo desafió a un duelo por el Campeonato TNT la próxima semana en el 6º Aniversario de Dynamite.

KYLE FLETCHER VS HOLOGRAM NEXT WEEK ON DYNAMITE TNT TITLE VS 34-0 WINNING STREAK #AEW #AEWDynamite pic.twitter.com/ZPZZra55iU — Self Made AO 💫 (@KXNGAO) September 25, 2025

El escenario está listo: Fletcher promete convertirse en el mejor monarca de la historia, mientras que Hologram buscará extender su invicto y consolidar su legado en AEW.

Por otro lado, aunque Orange Cassidy regresó a la actividad, no se ve un camino claro para el carísmático luchador, lo cual podría cambiar en las próximas semanas.