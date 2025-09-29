 Hologram podría quedar fuera de AEW hasta 2026 tras fuerte lesión

Hologram no volverá a los cuadriláteros en lo que resta de 2025 y su regreso a la acción no se espera sino hasta 2026, de acuerdo con lo confirmado por Tony Khan, presidente de AEW.

La noticia llega tras el episodio del 27 de septiembre de AEW Collision, cuando Hologram fue brutalmente atacado por el Campeón TNT, Kyle Fletcher, justo después de la emisión de un misterioso mensaje en video de su rival, Clon. El castigo dejó al luchador con “lesiones significativas”, según palabras de Khan, lo que obligó a cancelar de inmediato la lucha que tenía programada contra Fletcher en el siguiente AEW Dynamite.

El propio Tony Khan envió un mensaje de apoyo a través de X:

“Después de un ataque no provocado detrás de escena en #AEWCollision por parte del campeón TNT Kyle Fletcher, Hologram tiene lesiones importantes. Lamentablemente, es probable que esté fuera por lo que resta de 2025. Todos animamos a Hologram y le deseamos lo mejor en su recuperación”.

► Un duro golpe en el mejor momento de su carrera de Hologram

El parón llega en un momento crítico. Desde su debut en julio de 2024, Hologram se mantenía invicto tanto en combates individuales como en duelos de parejas, perfilándose como una de las futuras figuras de AEW. La empresa lo había posicionado como un talento clave a largo plazo, pero ahora todo ese impulso se ve interrumpido por una nueva lesión.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que atraviesa un problema físico de consideración. En octubre de 2023, durante el evento WrestleDream, ya había sufrido una contusión en el tobillo que también lo alejó de los encordados.

► Consecuencias en las historias de AEW

La ausencia de Hologram también genera un vacío en la programación de la empresa, particularmente en su rivalidad con Clon, que queda en pausa indefinida. Además, su nombre se suma a la creciente lista de luchadores lesionados en AEW, donde figuran actualmente Dustin Rhodes, Buddy Matthews, Nick Wayne y Wardlow.