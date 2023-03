Holm y un último intento de volver a ser campeona

Holly Holm espera poner fin a su carrera en los deportes de combate bajo la bandera de la UFC tras firmar un nuevo contrato de seis combates con la promoción.

Holm (14-6 MMA, 7-6 UFC), de 41 años y ex campeona del peso gallo femenino, iba a disputar el sábado la pelea co-estelar de UFC on ESPN 43 con Yana Santos (14-6 MMA, 4-3 UFC) en el último combate de su contrato. Sin embargo, su equipo llegó a un acuerdo con los directivos de la UFC antes de que comenzara la semana de combates, y ahora ya no hay dudas sobre su futuro.

“Después de mi última pelea no estaba segura de lo que iba a pasar”, dijo Holm a MMA Junkie y a otros periodistas en el UFC on ESPN 43 del miércoles. “Tenía la esperanza de que todavía podíamos llegar a un acuerdo y ser capaz de continuar con mi carrera con la UFC, así que estoy muy, muy feliz de tener ese contrato firmado. Mi mente está, por supuesto, sólo en esta pelea que tengo por delante, pero estoy feliz de continuar mi viaje con la UFC.”

Las conversaciones se han desvanecido por ahora, dijo Holm, porque con este nuevo contrato probablemente la mantendrá con la UFC hasta mediados de sus 40 años, no hay mucho espacio para que su energía sea colocada en otro lugar.

“Yo diría que eso es todo (en el boxeo)”, dijo Holm. “Hablamos de que si surgiera algo así, si alguna vez se nos ocurriera algo, no lo sé. Pero ahora mismo mi mente está puesta en las MMA“.

A pesar de su edad y longevidad en el mundo de la lucha, Holm no cree que sus habilidades hayan decaído mucho. Ha ganado dos de sus tres últimos combates, y podría decirse que le robaron la victoria en su combate más reciente, en el que se impuso por decisión dividida a la también aspirante Ketlen Vieira en el UFC Fight Night 206 de mayo de 2022.

Si Holm consigue la victoria sobre Santos, su trabajo en la jaula, unido a su nombre, podría llevarla a otra oportunidad por el título, y eso es lo que quiere. De hecho, es la única razón por la que sigue trabajando tan duro.

“Creo que es lo único en lo que tienes que centrarte si estás en este juego“, dijo Holm. “Si no quieres ser campeona, ¿qué haces aquí? Es un camino que da miedo, porque sabes que tienes que aceptar las peleas más duras, las más grandes, para tener éxito. Ahí es donde te entra toda esa presión. Pero si voy a estar aquí, quiero hacerlo hasta el final”.

Holm y Santos han entrenado juntas en el pasado, y ambas admiten que solían emplearse a fondo en los entrenamientos. Eso aportará más intensidad a la noche del combate, dijo Holm, porque sabe exactamente en lo que se está metiendo.

“Solía entrenar con ella”, dijo Holm. “Entrena duro y es impredecible. Cuando entras en el clinch puede sorprenderte con algunas cosas. De pie, lanza un montón de golpes. Tiene muchos puntos fuertes. Creo que voy a ganarle en todos los aspectos, pero no la pasaré por alto en absoluto”.