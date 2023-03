Holly Holm dice ‘no estar lista para el retiro’

Holly Holm sabe que el tiempo de su padre corre, pero “La Hija del Predicador” aún cree que puede competir a un alto nivel y no piensa en retirarse por el momento.



Holm compartió el octágono con Yana Santos en la pelea estelar del UFC San Antonio el 25 de marzo. El combate del peso gallo se alargó hasta el final y nunca estuvo reñido. Santos se vio superada en el departamento de agarre y tuvo problemas con los codos de su rival en el suelo. Holm consiguió la victoria por decisión unánime sobre Santos. Es su primera victoria desde octubre de 2020.

Antes de la pelea, se supo que Holm firmó un nuevo contrato de seis peleas con UFC. Su representante, Lenny Fresquez, dijo a MMAFighting que espera que Holm reciba otra oportunidad por el título con una o dos victorias más. Durante la rueda de prensa posterior al combate de la UFC en San Antonio, Holm habló del contrato y de su futuro como luchadora (vía MMAJunkie.com).

“Es muy posible (que pelee fuera del contrato completo)”, dijo Holm. “Nunca me gusta ponerme una fecha límite, pero definitivamente sé que ya no tengo 25 o 30 años. Todavía me siento muy saludable en este momento. Definitivamente sé que la jubilación es más pronto que hace 10 años, pero todavía no estoy lista para hacerlo.”

En cuanto a quién será su próxima rival, Holly Holm no lo tiene muy claro. Sin embargo, parece haber reducido sus opciones a dos.

“Veremos lo que se les ocurre”, dijo Holm. “Definitivamente siento que no hay muchas por encima de mí. He peleado dos veces con Raquel Pennington (y he ganado), así que a veces no tiene sentido. Sin embargo, si esa es la pelea de nuevo, entonces, ya sabes. Pero aparte de eso es [Julianna] Peña o el campeonato, supongo. Pero nunca se sabe. Las cosas cambian mucho y nunca se sabe. Sólo quiero seguir mejorando en el gimnasio y lo que me presenten será lo que será”.