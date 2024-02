Holly Holm consideró ser oponente para regreso de Amanda Nunes

Holly Holm se ha enfrentado a casi todos los nombres destacados en su categoría de peso y hay una leyenda con la que estaría dispuesta a pelear nuevamente.

La ex campeona de dos divisiones de UFC Amanda Nunes estuvo recientemente presente en UFC 297 en Toronto y aunque “La Leona” no ha dado indicios de que planee salir del retiro, verla tan cerca del octágono nuevamente provocó algunas conversaciones sobre si podría tener otra pelea o dos en ella.

En The MMA Hour, se le preguntó a Holm qué pensaba sobre un posible regreso de Nunes y si le gustaría una revancha de su pelea por el título de peso gallo de UFC 239 .

“[Nunes] podría [volver]. Esa fue incluso una de las cosas que pensé cuando me dijeron: ‘Tenemos una pelea para ti, créeme, solo tenemos que ver’. Me pregunto si tendría que tener al menos una pelea antes [de una oportunidad por el título] si regresara y en un momento mi entrenador y yo dijimos: ‘No, probablemente no’.

“No pensé en nada y luego pensé: ‘¿Viste algo sobre el posible regreso de Nunes?’ Yo también lo pensé, pero no lo sé. Creo que está disfrutando del tiempo libre. Ella estuvo bastante activa en ser doble campeona y todo eso. Le tengo todo el respeto en este deporte. Otro luchador que ha luchado contra las mejores chicas. Realmente no puedes quitarle nada a Amanda”.

Nunes defendió con éxito su título contra Holm por nocaut técnico en el primer asalto en su encuentro de julio de 2019, la última vez que Holm luchó por un cinturón de UFC. La ex campeona se ha mantenido ocupada desde entonces, ganando tres de sus últimas cinco peleas con los únicos defectos siendo una derrota por decisión dividida ante Ketlen Vieira y una derrota por sumisión ante Mayra Bueno Silva que luego fue anulada a no competencia cuando Silva dio positivo por un sustancia prohibida que toma para tratar su TDAH.

Gane o pierda, Holm aparentemente siempre se ha encontrado frente a una oponente condecorada, ya sea Nunes, Cris Cyborg, Ronda Rousey , Valentina Shevchenko , Miesha Tate , Germaine de Randamie o incluso Raquel Pennington , la recientemente coronada campeona de peso gallo que Holm tiene dos. gana.