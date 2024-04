Holly Holm compara a Kayla Harrison con Ronda Rousey

Holly Holm no vio ninguna gran conspiración en acción cuando recibió la llamada de que se enfrentaría a la dos veces medallista de oro olímpica en judo, Kayla Harrison, en su próxima pelea en UFC 300 .

Por supuesto, es imposible olvidar que Holm se convirtió en campeona de UFC después de derribar a la medallista de bronce olímpica de judo Ronda Rousey en 2015. Rousey contaba con Harrison como compañero de equipo e incluso como compañero de cuarto en un momento en que ambos perseguían sus sueños olímpicos.

Ahora Harrison busca seguir los pasos de Rousey en UFC con la esperanza de poder ganar un título en el futuro cercano, pero para acercarse a ese objetivo, primero tiene que superar a Holm. A pesar de tener orígenes casi idénticos, Holm no ve a Harrison a través de la misma lente que vio a Rousey cuando se conocieron hace poco más de ocho años.

«En cuanto a su experiencia como campeones de judo, tienen diferentes posturas, diferentes tamaños, diferentes estilos. Hay algunas similitudes pero también son dos luchadores muy diferentes».

“Incluso cuando llegaron al suelo, Kayla Harrison tenía su ground and pound y Ronda siempre el judo.

Si hay un área que Harrison refleja con Rousey, al menos en la superficie, es que ambas generalmente preferían una batalla terrestre a una pelea de pie. Eso cambió para Rousey después de que anotó un par de nocauts devastadores en los pies, pero Harrison nunca ha rehuido su deseo de arrastrar a un oponente a la lona y golpearlo con los puños.

De pie, Harrison ha mostrado marcadas mejoras a lo largo de los años, pero todavía suele confiar en su juego de lucha para obtener victorias. Cuando Rousey tuvo problemas para derribar a Holm, la miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional la hizo pagar, especialmente con la patada a la cabeza que puso fin a su racha invicta en UFC.

Holm no predice que le sucederá lo mismo a Harrison porque tiene que esperar que la luchadora entrenada por el American Top Team esté lista para todo, incluso si no es tan competente en algunas áreas.

«Ella va a llegar con su mejor golpe. Vengo de golpear y he evolucionado hasta convertirme en un artista marcial mixta. Ella provenía del judo, ese tipo de experiencia, y evolucionó hasta convertirse en una artista marcial mixta. Definitivamente creo que ha mejorado en su stand-up. No es algo con lo que ella empezó, al igual que yo no comencé con la lucha libre o el grappling ni nada por el estilo.

«Creo que ella ha tenido una buena cantidad de tiempo en su carrera de artes marciales mixtas, siendo más completa que yo, así que creo que eso es lo que hace que esta pelea sea interesante».