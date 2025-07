Holloway no quiere irse como Poirier con una pelea de retiro

Max Holloway aceptó felizmente la oportunidad de servir como el oponente final de Dustin Poirier para su pelea de retiro planeada para UFC 318, incluso si nunca se pondría en esa misma posición.

El evento del sábado en Nueva Orleans se centró en Poirier y su deseo de competir una última vez antes de retirarse. Se han grabado videos de homenaje, algunos peleadores ya le han rendido homenaje antes del evento, e incluso corre el rumor de que el excampeón interino de peso ligero tiene al rapero Lil Wayne listo para interpretar una canción y acompañarlo a la jaula.

Si bien Holloway aprecia la celebración que se está construyendo en torno a la última pelea de Poirier, no quiere que ocurra lo mismo cuando llegue el momento de retirarse del deporte.

“Para ser honesto, cuando llegue el momento, probablemente sea una de esas cosas en las que estaré ahí después de la pelea, les diré que estoy acabado, que estoy acabado. Gracias por el cariño, me quitaré los guantes y saldré del octágono. Con todo este gesto grandilocuente y todo, es genial y agradable, pero conociéndome personalmente, ni siquiera se lo diría [a mi familia] en realidad. No creo que se lo diría a nadie. Simplemente se lo soltaría a todos y los sorprendería a todos, a todos. Simplemente les diría: sí, chicos, estoy acabado y estoy acabado. ‘Que se jodan, ‘Que se jodan, están bien, me voy’”.

Bromas aparte, probablemente lo guardaría en secreto. Probablemente lo guardaría en secreto y lo haría. En el calor del momento, uno no sabe cómo se siente en ciertos momentos, así que probablemente sería algo así como: hice algo después de la pelea y dije que ya lo había superado, lo anuncié en ese mismo instante. Mi esposa también podría quedar desprevenida.