Holloway elogia a Korean Zombie: «Fue un honor ser su última pelea»

Max Holloway no puede decir lo suficiente sobre The Korean Zombie. A pesar de ser breves rivales en la jaula el sábado pasado, Holloway (25-7 MMA, 21-7 UFC) no tiene más que respeto por Chan Sung Jung , quien cerró una carrera de 16 años como luchador profesional de MMA.

Jung (17-8 MMA, 7-5 UFC) anunció su retiro del deporte después de su derrota por nocaut ante Holloway en el evento principal de UFC Fight Night 225, que se llevó a cabo en el Singapore Indoor Stadium en Singapur. Aunque se quedó corto, Holloway respeta a Jung y lo que pudo lograr en las MMA.

“Leyenda, leyenda. El tipo es un zombie. Lo golpeé en el segundo y pensé que lo había eliminado, pero siguió regresando. Yo estaba como, ‘Oh, Dios mío’. ¿Qué está pasando? Lo siguiente que sé es que está en la tercera ronda. Le golpeé con eso en el tercer asalto y lo conseguí, pero después de eso también se levantó bastante rápido. Él es sólo una leyenda. Él es sólo una leyenda. Para salir, y nunca quiso morir en su escudo, siempre muere en su espada. Por eso a la gente le encanta ‘El zombi coreano’. Por eso lo amo, ¿sabes?

“Fue un honor ser su última pelea. Sé que no salió como él quería o sus fans querían, pero eso es lo que él quería hacer. Quería pelear conmigo. Él quería hacer eso y así es como sabes que el hombre es una leyenda”.

Con esta victoria, Holloway ahora tiene marca de 4-1 en sus últimas cinco peleas y 5-3 en sus últimas ocho, y sus derrotas solo se produjeron contra el campeón de peso pluma de UFC Alexander Volkanosvki en peleas por el título.

El jugador de 31 años sabe que tiene marca de 0-3 contra Volkanosvki, pero eso no le impedirá querer conseguir una cuarta pelea.

«Mi próximo objetivo es ser innegable. Cuando sea y sea quien sea, sea innegable. Sigue recordándoles a estos gatos. La gente sigue cayendo, la gente sigue olvidando que recién cumpliré 32 años en diciembre, 32. He estado con ustedes desde que era un bebé, por eso se cansan de mí, pero no voy a ir a ninguna parte. mucho tiempo. Acostumbrarse a él.»