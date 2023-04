Holland: “vencer a Ponzinibbio no significará mucho”

No se trata de la fama o la gloria para Kevin Holland. Ni siquiera se trata realmente de los campeonatos en este momento.

Para Holland (23-9 MMA, 10-6 UFC), la magnitud de la victoria potencial se puede medir a partir de los cheques de pago, admitió el miércoles antes de su pelea de UFC 287 el sábado contra Santiago Ponzinibbio (29-6 MMA, 11-5 UFC) en el Kaseya Center.

“No, en realidad no. Wonderboy’ o (Khamzat) Chimaev hubiera sido una gran victoria. Brunson o Vettori probablemente hubieran sido una gran victoria. Han estado en el top 15 por cuánto tiempo? Todas estas otras victorias son solo buenos cheques de pago en el banco. ¿Sabes lo que quiero decir? Y no me malinterpretes, me encanta un cheque de pago en el maldito banco”.

Holland, de 30 años, ha competido tanto en peso welter como en peso mediano en el UFC, pero se ha mantenido en la categoría de peso más liviana en su serie de peleas más recientes. Si le dieran a elegir, Holland dijo que solo pelearía en el peso mediano. Sus cortes de peso no son difíciles, pero ningún corte es mejor que algunos, dijo.

“Sería bueno estar en el puesto 170 y ver hasta dónde puedo llegar, y luego volver al 185. Pero en este mundo en el que vivimos, aceptaré lo que me den. Lo que sea que me den es lo suficientemente bueno porque hay muchos ceros en mi cuenta bancaria, por lo que es difícil quejarse”.