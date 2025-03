Hit Row rompieron su relación con Swerve Strickland

Una vez, Swerve Strickland, AJ Francis, Ashante Adonis y B-Fab formaron en WWE la facción Hit Row. Pero hoy solo tres de ellos siguen teniendo relación. Francis, entonces conocido como Top Dolla, lo cuenta en una reciente entrevista con Adrián Hernández of Unlikely.

► Rompieron su relación

«No tengo ningún problema con Swerve. Lo vi el domingo y todo estaba bien. No sé de dónde viene toda esta mierd*. Obviamente, hizo la entrevista antes de verme el domingo en el evento benéfico para Bey. Esa fue la primera vez en cuatro años que coincidimos en el mismo show desde WWE. No hubo problema, ningún inconveniente. Cuando me desperté hoy y vi que la gente me estaba etiquetando en la entrevista de Vlad (en ella, Swerve cuenta que uno de los miembros del grupo tuvo una conversación telefónica agresiva con los altos mandos de la WWE que causó que les reprendieran a todos), me quedé confundido. No sé de dónde viene esta tensión. Yo hablo con hechos. El hecho es que la primera vez que vi a Swerve en dos años fue en la pelea de Mike Tyson contra Jake Paul, estábamos en la misma suite. Tan pronto como entró en la suite, fui directo hacia él y le pregunté: ‘¿Estamos bien?’ Y él me dijo: ‘Sí, sí, estamos bien.’ Así que realmente no entiendo de dónde viene todo esto. Yo estaba listo para cualquier problema, pero no hubo nada. No sé por qué esto siquiera salió a la luz. ¿Por qué están hablando de mí en Vlad TV? ¿Qué tengo que ver con lo que él esté haciendo? Yo me he asegurado de no hablar de Swerve. No hay una sola persona en este mundo, en las cientos de entrevistas que he hecho, en las millones de conversaciones que he tenido con fanáticos y otras personas, que pueda decir que yo mencioné a Swerve. Son ellos quienes lo mencionan cuando hablan conmigo. Hoy lo mencionaron conmigo.

Quiero que gane todo el dinero del mundo, solo que me deje fuera de esto. Yo no tengo nada que ver. Si vamos a hablar en serio, hablemos en serio. Toda la situación con el vuelo de B-Fab (esa conversación telefónica tuvo relación con que B-Fab no había sido programada para volar con sus compañeros de Hit Row) ni siquiera se contó completa. Lo que pasó fue que todos teníamos nuestros vuelos reservados para SmackDown y, de la nada, el suyo desapareció de la aplicación. ‘Oh, debe ser un error.’ Le dije: ‘Llama y revisa qué pasa.’ Ella lo hizo y le dijeron: ‘No, no es un error. Dicen que no te necesitan para la grabación.’ Eso me pareció raro porque acabábamos de ser llamados al roster principal y ella era una parte clave de lo que estábamos haciendo. Llamé a John Laurinaitis y le ofrecí pagar su vuelo. Pensé: ‘Este es el roster principal. Tal vez no vieron lo que hicimos en NXT. A lo mejor solo nos quieren para un dark match y quieren ahorrar dinero en el vuelo.’ Algo parecido pasó en el tour europeo cuando hubo un problema con el pasaporte de Montez Ford y The Street Profits no pudieron ir. Solo tenían dos vuelos y hoteles reservados en lugar de tres, así que enviaron a Ashante y a mí. Pensé que era algo similar: ‘Tal vez no la necesitan para TV porque solo vamos a hacer un dark match. Yo pagaré su vuelo, solo quiero asegurarme de que esté ahí.’ Y Laurinaitis me dijo: ‘No, no tienes que pagar su vuelo.’

Colgué y pensé: ‘Eso es raro.’ Cuando la despidieron, me dejó completamente descolocado. Trabajé mi trasero con B-Fab y Ashante por un año para crear Hit Row en el Performance Center. Swerve ni siquiera se unió hasta dos semanas antes de nuestro debut. La razón por la que íbamos a debutar era porque yo ya era una estrella fuera de la lucha libre, a diferencia de otros que siempre tienen mi nombre en la boca. Yo ya estaba presentando WWE’s Most Wanted Treasures. El programa fue un éxito y sigue siendo lo más visto que ha hecho WWE en A&E. WWE pensó: ‘Tenemos que poner a este tipo en TV.’ Entonces Triple H vino y me dijo: ‘¿Qué opinas de meter a Swerve en tu grupo?’. En ese momento, pensé: ‘Si eso me pone en TV, pueden meter al Dalai Lama en mi grupo.’ Sabía que iba a hacer que funcionara. Yo era el chef y sabía que iba a hacer que esto cocinara. Además, [Swerve] ya tenía presencia en TV, y eso importa en la lucha libre. Nunca había hecho hip-hop como personaje. Yo llegué a WWE con la idea de Hit Row y ya lo hacía en las independientes. Añadí a Ashante y a B-Fab porque ella es rapera y una mujer hermosa. Swerve es un gran luchador y originalmente íbamos a ser un equipo. Yo producía y hacía todo el trabajo detrás de escena. Dijimos: ‘Diremos que Ashante es el productor,’ y así nació Hit Row. Dos semanas antes del debut, decidieron meter a Swerve al grupo, y nosotros no tuvimos problema. Dijimos: ‘¡Claro que sí, hagámoslo!’ Y funcionó. Fue el ascenso más rápido de la historia. Eso fue gracias a mí.

Seamos realistas. Nadie me escribió una promo en mi carrera. [Mira a la cámara] ¿Puedes decir eso? Nadie me ha escrito una sola letra en una canción. [Mira a la cámara] ¿Puedes decir eso? Yo sé lo que hice para que Hit Row despegara. Sé que teníamos reuniones en mi casa. Sé que grabamos la canción en mi casa. Sé quién escribió el coro. Sé quién estructuró la canción. Sé quién hizo todo ese trabajo. Y ellos también lo saben. Si soy el malo en esta historia, que alguien le pregunte a Vlad por qué [Ashante] y [B-Fab] ya no hablan con Swerve. Si yo soy el malo, ¿por qué los tres hablamos hoy sobre esta tontería? Todo lo que digo está respaldado por hechos. No hablo por hablar. La gente dice: ‘Oh, es agresivo.’ Cada hombre negro en América que es grande y tiene algo que decir es etiquetado como agresivo. Keith Lee fue llamado agresivo. Keith Lee es una de las personas más amables que he conocido en mi vida. Me llamaron ‘agresivo,’ ¿por qué? Nunca levanté la voz. Nunca fui irrespetuoso.

Cuando tenía 12 años, casi me matan unos policías junto a mi padre porque pensaban que éramos dos hombres adultos que habían robado un banco. Solo porque éramos dos negros en una camioneta blanca, aunque el robo lo hicieron en una van blanca. Desde los 12 años supe que el mundo me veía como una amenaza. Por eso uso colores llamativos. Cuando voy a ciertos lugares, me pongo un jersey de hockey de Ovechkin. ¿Por qué? Porque los blancos no le tienen miedo a un negro con un jersey de hockey. Sé cómo me miran cuando entro a una habitación. Sé cómo se tensan cuando se abre la puerta del elevador y estoy ahí. Sé qué es eso y cómo se siente. Así que no, en ningún momento fui agresivo con nadie. Mucha gente ha esparcido mentiras sobre mí durante años para manchar mi nombre. Pero ninguno de ellos hace labor social como yo. Yo hago campañas de recolección de comida, partidos de caridad contra la violencia armada, donaciones a Toys for Tots, apoyo a fundaciones de síndrome de Down en Florida. En WrestleMania vamos a visitar un hospital infantil. Yo realmente hago esto. Y sin embargo, la gente sigue hablando mal de mí para ganar puntos. No lo entiendo. Soy la persona más real en este negocio, y ese es el problema. Esta industria es tan falsa que lo real parece falso. Pero es real.»