La historia inédita del «loco» padre de Becky Lynch

La actual Campeona Intercontinental de la WWE, Becky Lynch, cuenta todo sobre su padre, Ken Quin. Él y su madre, Anne Quin, se separaron cuando ella tenía solo un año y que estuvieron con ella a lo largo de su carrera; él falleció en 2021.

«Mi papá era un loco, de verdad . Era… oh, Dios. Él era como… vendía gas, ese era su trabajo de día, pero también era inventor . Siempre estaba inventando cosas.

[Presentadores: ¿Para ver si tenía materiales no metálicos como masilla de reparación?]

¡Exactamente! En realidad era bastante genial. Pero, claro, el problema era que el Auto-Scan costaba como 400 libras, y si vas a comprar un coche usado —esto en los 90— y ese coche cuesta como 200 libras, ¿me entiendes? [risas] Los números no daban. Y luego inventó otra cosa…

[Presentadores: ¿La fabricó él mismo? ¿En casa?]

No…

[¿La mandó a hacer?]

No sé.

[¿Fue algo medio legítimo?]

Más o menos. Nunca logró vender nada.»

Luego inventó una especie de comedero para pájaros, que se pega a la ventana y los pájaros no te pueden ver; ellos solo ven su reflejo.

[Presentadores: ¡Eso existe ahora! ¡Este tipo era brillante!]

Sí. Sí, fue antes de que existiera…

[Presentadores: Iba adelantado a su tiempo]

¡Sí!

[Presentador menciona Carfax: ¡Tu padre estuvo cerca!]

¡Estuvo adelantado a su tiempo, estuvo ahí! Estuvo muy cerca. Pero nada despegó. Dios lo bendiga.

[Risas] Nada despegó. Dios lo bendiga.»

«Luego quería escribir un libro sobre el Capitán Boycott.

[Presentadores: ¿Quién? ¿Un superhéroe irlandés?]

No, no. Un imperialista, ¿vale? Era un tipo británico, creo. A ver si cuento esto bien para no arruinar el legado de mi padre. Bueno, el Capitán Boycott, ¿vale? Había un gran terrateniente después de la Gran Hambruna de 1845 a 1849. Este tipo hacía el trabajo sucio para los británicos: se llevaba la comida, echaba a los irlandeses de sus tierras, todo eso horrible. Entonces los irlandeses se unieron y dijeron: ‘¡Vamos a dejar de comprarle a este tipo!’ Y así nació el término boicot.

Mi padre quería escribir un libro sobre el boicot, y decía: ‘¡Todos los gobiernos del mundo van a comprarlo, todo el mundo lo va a leer!’

[Presentadores: Tenía grandes sueños]

Sí, tenía grandes sueños. Él quería mostrar cuán poderoso podía ser el boicot. Si alguien se porta como idiota, lo boicoteas. Espero haberlo contado bien. Creo que sí. Esa es la historia del origen del boicot, y creo que la gente ya sabe cómo boicotear, pero bueno… mi padre creía que todos deberían conocer la historia original del Capitán Boycott.»