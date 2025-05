WWE despidió recientemente a Katana Chance (Kacy Catanzaro) pero los problemas de la luchadora en la compañía comenzaron hace unos años.

► La historia de Kacy Catanzaro

En 2021, después de haberse dado a concoer con su nombre real (no solo en la empresa sino también en American Ninja Warrior) se lo cambiaron.

«Eso fue muy difícil para mí porque cuando llegué, estaba emocionada de tener un personaje. Volviendo a la negatividad, yo pensaba: ‘Si soy este personaje, lo que la gente piense sobre ese personaje, es más fácil decir que no soy yo, que no es real, que estoy interpretando a alguien.’ Hay una separación en la televisión, donde si eres tú misma, eso se siente demasiado personal. Si mi nombre es Kacy en la televisión y la gente dice, ‘Kacy apesta’, es como, ‘Oh no, están hablando de mí’, pero si soy este personaje, ‘Fulana apesta’. Bueno, esa no soy yo. Es esta especie de alter ego. Así que estaba emocionada de llegar y tener un personaje, pero no fue así. Me dijeron: ‘Tienes un nombre, queremos que conserves tu nombre’.

Ahora bien, me encantaba tener mi nombre, pero al principio pensaba, ‘Quería un nombre genial’. Luego me acostumbré tanto a tener mi nombre, habían pasado tres años, quizá más. Hablaron de cambiarme el nombre y pensé, ‘Vaya, ya he tenido este nombre’. Me costó aceptarlo, pero recordé lo que pensaba al principio, que podía tener este personaje alter ego, y que así podría separar el trabajo de mi vida personal, y eso sería más saludable para mí.

Al pensar en los nombres, por suerte, me ayudaron mucho y me dejaron opinar bastante. Fue difícil porque me dijeron: ‘Como ya has tenido este nombre importante y has sido tú misma por tanto tiempo, no puede ser un nombre normal.’ Tenía que ser algo que siguiera conectado conmigo, aunque no fuera exactamente yo. Realmente quería conservar mis iniciales, así que, por lo menos, si tenía que poner ‘KC’ en algo, aún podía ser yo. Cuando estuve buscando nombres que empezaran con K y apareció Katana, pensé: ‘Eso suena un poco ninja.’ No lo encontré por Mortal Kombat, pero cuando lo hice, la gente decía, ‘Ah, como en Mortal Kombat’. Literalmente busqué en sitios de nombres de bebés y finalmente encontré Katana.

Con Chance, lo mismo: no quería que fuera un nombre común, quería que empezara con C, y también quería algo que eventualmente pudiera usar en una frase o para crear algo. Con Chance, sentí que sería genial si, una de mis ideas, era hacer algo tipo programa de entrevistas con ‘Here’s Your Chance’ (‘Aquí está tu oportunidad’), donde la gente pudiera venir y decir lo que quisiera o quejarse. Incluso para productos, como ‘Take your Chance’ (‘Aprovecha tu oportunidad’). Pensé que Chance era genial y que podía usarlo de varias formas. A algunas personas les pareció bien, a otras no tanto. Sentí que fue divertido, pero estoy feliz de tener mi nombre de vuelta.»