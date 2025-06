Hiroshi Tanahashi se despedirá de UK en Forbidden Door 2025

Debo confesar que pese a mi ferviente devoción por Hiroshi Tanahashi, su aparición en AEW Double or Nothing 2025 el pasado domingo lució a priori bastante arbitraria, cuando, junto con Tomohiro Ishii y Brody King, «The Ace» limpió el ring de la Don Callis Family, quienes estaban apalizando a Paragon.

Pero todo tenía un propósito, como ya sospechábamos. Anoche, el propio Tanahashi reveló que competirá en Forbidden Door 2025, cita conjunta de AEW y NJPW a celebrarse el 24 de agosto en la O2 Arena de Londres. Y este, según se vende, será el último combate del veterano sobre suelo británico (y entiendo, por extensión, el último sobre suelo europeo), si bien desconocemos la forma que tendrá su implicación. Es de suponer, no obstante, que aquel «angle» en Double or Nothing detonara un choque por equipos donde Tanahashi, Ishii, King y Paragon vayan contra la Don Callis Family.

Por ahora, se trata del único anuncio para Forbidden Door 2025.

► Adiós a Europa

Las islas británicas constituyen parte importante dentro de la carrera de Hiroshi Tanahashi, y concretamente, RevPro, promotora que contribuyó a la internacionalización del veterano con los eventos Global Wars, coproducidos por NJPW. Tanahashi incluso portó el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro allá por 2019.

Con tal anuncio, puede que Tanahashi no vuelva a disputar combate alguno bajo los focos de RevPro, antes de despedirse definitivamente de los rings en Wrestle Kingdom 20. Su última implicación competitiva, pues, fue la que tuvo el pasado año en Global Wars UK, donde hizo tercia con Michael Oku y Zozaya para ir contra Gabe Kidd, Connor Mills y Jay Joshua. No obstante, en las postrimerías de la misma, Tanahashi prometió que volvería a la casa británica una última vez.