Hiroshi Tanahashi: El as perfecto de NJPW

Ser la cara de una empresa de lucha es la labor más complicada que un profesional de este deporte pueda tener. Y no hay mejor ejemplo de cómo puede llevarse a cabo dicha labor que con Hiroshi Tanahashi en NJPW.

► Inokiísmo y la edad oscura de NJPW

En los inicios de este siglo, la lucha libre en Japón estaba entrando en una época de declive. Uno de los factores principales fue el boom de popularidad de las MMA, con empresas como Pride y Deep2001. Antonio Inoki tuvo entonces la idea de unificar a la lucha libre y las MMA, dando pie a una era en New Japan a la que se le conoce como inokiísmo.

Esta unión entre MMA y la lucha libre fue un desastre total para NJPW, el inicio de una edad oscura. New Japan no solo perdió popularidad, sino también mucho dinero, pues los fans querían ver lucha, no a sus estrellas siendo vencidas por peleadores de MMA.

En 2007, la situación era insostenible, así que Antonio Inoki y otros familiares suyos, como Simon Inoki, tuvieron que abandonar la compañía. NJPW tenía que reformarse después de casi siete años enfocada en ese estilo. Y la decisión fue la de enfocarse en una nueva estrella: Hiroshi Tanahashi, quien al lado de Shinsuke Nakamura le darían un nuevo rostro a New Japan.

► El resurgir de NJPW

Sin Inoki a cargo del lado creativo, hubo nuevas personas al mando, y alguien clave fue Keiji Takayama, mejor conocido como Gedo, que en los noventas había sido estrella en empresas como Universal Pro Wrestling, W*ING, WAR, FMW y AJPW al lado de Jado (Shoji Akiyoshi), y que conocía los gustos de los fans de otras latitudes, pues también había luchado mucho en México (en El Toreo, Arena Naucalpan y CMLL) e incluso en Estados Unidos, pues Chris Jericho lo recomendó en WCW y en ECW.

Gedo hizo de lado el inokiísimo y regresó al estilo clásico de New Japan, agregando aspectos de la lucha de Estados Unidos y también de la mexicana, pues con Víctor Manuel Mar «Black Cat» como enlace, se formó una alianza con CMLL que se mantiene hasta la fecha.

Con cada pieza en su lugar, toda la maquinaria se centró en Hiroshi Tanahashi, que en sus años como young boy durante la etapa de inokiísimo se había convertido en alguien muy querido por los aficionados, pues su estilo era el polo opuesto de lo que pretendía mostrarse en esas fechas.

2006, además de ser el último año de Inoki en NJPW, representó la explosión de Hiroshi Tanahashi hacia la cartelera principal de NJPW. Ese año, ganó por primera vez el Campeonato de Peso Completo IWGP, logrando un reinado largo y estable de 270 días. Al año siguiente obtendría la New Japan Cup y el prestigioso torneo G1 Climax, tras el cual recuperó el título, y como dicen, el resto es historia.

Tanahashi brindó estabilidad y seguridad a NJPW, y es por eso que es amado universalmente por los fans de NJPW y siempre se le recuerda como la cara de la empresa durante su resurgimiento.

► Okada, el sucesor adecuado

Después de 6 años, NJPW ya tenía pensado en quien sería el sucesor de Tanahashi. Para muchos era muy temprano pata pensar en ello, especialmente dado a que aún tenía mucho que ofrecer y no mostraba signos de perder el paso. Pero el plan era ese y el elegido era Kazuchika Okada.

En 2012, después de recuperar su Campeonato de Peso Completo IWGP en Wrestle Kingdom V, Tanahashi recibió un reto del joven Kazuchika Okada, que esa misma noche había derrotado a Yoshi-Hashi.

A muchos les parecía una locura la idea de apostar por Okada, especialmente debido a que su etapa con TNA había sido para el olvido, aunque no por culpa de él.

Cuando la lucha se llevó a cabo, Okada el fue triunfador en uno de los resultados más impactantes en mucho tiempo.

Tanahashi fácilmente podría haber rechazado esta idea o enojarse debido a que NJPW quería una estrella más joven, pero él hizo lo que NJPW necesitaba y ayudó a establecer a Okada como un luchador importante para el futuro de la empresa. Ese sacrificio muy pocos lo harían, sobre todo en un negocio tan individualista como lo es la lucha libre.