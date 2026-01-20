Hiroshi Tanahashi corta su larga cabellera

Luego de 27 años, el presidente de New Japan Pro Wrestling, Hiroshi Tanahashi hizo un cambio radical en su apariencia, al cortarse su larga y característica cabellera.

► Hiroshi Tanahashi «perdió» su cabellera

El también llamado «Ace of Universe» decidió, a casi veinte días de poner fin a su carrera luchística, que tendría un cambio de look radical, más acorde a la labor administrativa que actualmente desempeña.

Hiroshi Tanahashi tuvo su última lucha el 4 de enero en Wrestle Kingdom 20, evento que se realizó en un pletórico Tokyo Dome. Tanahashi protagonizó la lucha estelar, en donde cayó derrotado ante la superestrella de AEW, Kazuchika Okada.

Uno de los elementos característicos de su personaje, era su larga cabellera, que durante su carrera tuvo pocas modificaciones y siempre lució bien cuidada, emulando a las estrellas de rock.

Pero Tanahashi decidió cerrar esta etapa cortando su cabellera y tiñéndola de un tono más obscuro, a fin de lucir más formal y profesional.

El presidente de NJPW compartió en redes sociales el proceso de cambio de imagen, al acudir a una barbería donde se puso en manos de un prestigioso estilista. Muchos aficionados se manifestaron expresando su sorpresa por un cambio tan radical, pero entendieron que este nuevo look es más acorde a su nueva etapa directiva.