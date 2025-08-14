Finalmente quedó definido el rival de Kyle Fletcher en el duelo que se llevará a cabo en Forbidden Door, donde el australiano expondrá el Campeonato TNT.

► Es oficial, Kyle Fletcher vs Hiromu Takahashi

Se trata de la superestrella de New Japan Pro Wrestling, Hiromu Takahashi, quien aceptó el desafío abierto que hizo Fletcher al solicitar que la empresa del león enviara a su mejor competidor para enfrentarlo en Forbidden Door.

El combate se hizo oficial durante el episodio del 13 de agosto de AEW Dynamite, para el evento que tendrá lugar el 24 de agosto en The O2, en Londres, Reino Unido.

El desafío llegó tras la aparición sorpresa de Takahashi en el programa. Fue revelado como el compañero misterioso de Tomohiro Ishii, Brody King y Hologram en una lucha por equipos de cuatro contra cuatro.

Sus oponentes fueron el campeón TNT, Kyle Fletcher, The Young Bucks y Josh Alexander. Al final del combate, Takahashi cubrió a Alexander para asegurar la victoria de su equipo, lo que confirmó su desafió por el campeonato y su respuesta al desafío abierto.

#ForbiddenDoor

LIVE on PPV, 1PM ET/10am PT

Sunday, 8/24 TNT Title Kyle Fletcher vs Hiromu Takahashi

Fletcher vs Hiromu for the TNT Title next Sunday! pic.twitter.com/3vBcyXoIxQ — All Elite Wrestling (@AEW) August 14, 2025

El cartel va como sigue:

– Campeonato Mundial AEW: Hangman Adam Page (c) vs. MJF

– Campeonato Unificado AEW: Kazuchika Okada (c) vs. Swerve Strickland

– Campeonato Mundial Femenino AEW: ‘Timeless’ Toni Storm (c) vs. Athena

– Campeonato Mundial de Parejas AEW: The Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) (c) vs. TBD

– Campeonato TBS: Mercedes Moné (c) vs. Alex Windsor vs. Persephone vs. TBD

– Campeonato Mundial Peso Pesado IWGP: Zack Sabre Jr. (c) vs. TBD

– Lights Out Steel Cage Match: Will Ospreay, Hiroshi Tanahashi, Darby Allin, Kenny Omega y Kota Ibushi contra Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Gabe Kidd, Matt Jackson y Nick Jackson

– Campeonato TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Hiromu Takahashi

– Adam Copeland y Christian Cage vs. Nick Wayne y Kip Sabian