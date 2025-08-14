Finalmente quedó definido el rival de Kyle Fletcher en el duelo que se llevará a cabo en Forbidden Door, donde el australiano expondrá el Campeonato TNT.
► Es oficial, Kyle Fletcher vs Hiromu Takahashi
Se trata de la superestrella de New Japan Pro Wrestling, Hiromu Takahashi, quien aceptó el desafío abierto que hizo Fletcher al solicitar que la empresa del león enviara a su mejor competidor para enfrentarlo en Forbidden Door.
El combate se hizo oficial durante el episodio del 13 de agosto de AEW Dynamite, para el evento que tendrá lugar el 24 de agosto en The O2, en Londres, Reino Unido.
El desafío llegó tras la aparición sorpresa de Takahashi en el programa. Fue revelado como el compañero misterioso de Tomohiro Ishii, Brody King y Hologram en una lucha por equipos de cuatro contra cuatro.
Sus oponentes fueron el campeón TNT, Kyle Fletcher, The Young Bucks y Josh Alexander. Al final del combate, Takahashi cubrió a Alexander para asegurar la victoria de su equipo, lo que confirmó su desafió por el campeonato y su respuesta al desafío abierto.
#ForbiddenDoor
LIVE on PPV, 1PM ET/10am PT
Sunday, 8/24
TNT Title@kylefletcherpro vs Hiromu Takahashi
Don Callis asked NJPW for their best pound-for-pound wrestler! They’ve sent former IWGP Jr Heavyweight Champion @TIMEBOMB1105
Fletcher vs Hiromu for the TNT Title next Sunday! pic.twitter.com/3vBcyXoIxQ
— All Elite Wrestling (@AEW) August 14, 2025
El cartel va como sigue: