Hiromu Takahashi: «Mi decisión fue muy bien pensada»; el presidente Tanahashi lo avaló”

Luego del sorpresivo anuncio de la inminente salida de Hiromu Takahashi de New Japan Pro Wrestling, éste reveló sus primeras impresiones al respecto.

► Hiromu Takahashi se manifiesta tras el anuncio de su salida

Tras casi dos décadas como miembro del roster de New Japan Pro Wrestling, Hiromu Takahashi dará por terminada su relación laboral con la empresa, que hasta el último momento intentó sin éxito por su continuidad.

Takahashi estuvo en acción en el evento Road to The New Beginning del 3 de febrero, y después de su combate, habló con los periodistas tras bambalinas.

Afirmó que la reacción a su salida de la empresa le recordó lo mucho que lo aprecia la afició. Confirmó que aún sueña con conquistar el Campeonato de Peso Completo IWGP, a pesar de ser un peso junior y protagonizar una función en un horario estelar de la TV. Pero añadió que otro gran sueño se ha forjado en su interior y quiere lograrlo.

Realmente me impactó lo mucho que me quieren. Lo sabía, lo sabía, pero me hizo darme cuenta de cuánto me aprecian. Sinceramente, me hace feliz. Mi sueño no ha cambiado. Como junior, quiero tener el Campeonato de Peso Completo IWGP y competir en el horario estelar. Además, otro gran sueño se ha arraigado en mí. Querer lograrlo es enorme, pero tenía que dejar la empresa. Esta una decisión bien pensada… Pero pensé que si no actuaba ahora, si no actuaba ahora, y terminaba arrepintiéndome dentro de 10 o 20 años, actuar ahora me permitiría terminar mi vida sin remordimientos. Por eso tomé esta decisión.

El último combate de Hiromu Takahashi en NJPW está programado para el 11 de febrero en The New Beginning, en Osaka. Formará equipo con Taiji Ishimori para enfrentarse a United Empire (Francesco Akira y Jakob Austin Young).

El presidente de NJPW, Hiroshi Tanahashi, comentó sobre la inminente salida de Hiromu Takahashi:

Hoy se anunció que Hiromu Takahashi dejará New Japan Pro-Wrestling. Estoy seguro de que los fans se sorprendieron. Hemos tenido varias conversaciones desde principios de año. Se trataba de su deseo de un mayor crecimiento personal y de poner a prueba su potencial. Es difícil aceptarlo y decir: «¡Ah, ya veo! ¡Buena suerte!». Hiromu es un luchador popular y me encantaría tenerlo. Pero sus sentimientos eran muy fuertes. La mejor parte del trabajo de un luchador profesional es ganar. Convertirse en campeón. Animar al público. Ganar dinero. Todas las respuestas son correctas, pero hay una más. Es «desafiar tu propio potencial«. Curiosamente, nunca imaginé que dos luchadores que debutaron en 2009 se encontrarían en esta situación al mismo tiempo. El futuro es realmente impredecible. Con estas continuas salidas, algunos empiezan a preguntarse: «¡Oye! ¿New Japan está bien?». Es un luchador popular, así que es inevitable que haya ansiedad. Incluso en el evento de ayer en el Korakuen Hall, vi a muchos fans con mercancía de Hiromu y carteles de apoyo. Es una situación difícil, pero quiero ser un presidente que pueda despedir a luchadores que han encontrado nuevos objetivos. Afortunadamente, contamos con una plantilla actual de luchadores, con los que la preocupación por unas ausencias deja de ser excesiva. Ve y amplía tus sueños, Hiromu-chan. Sal y dalo todo.