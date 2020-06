Hip Hop Man en exclusiva: "Me gustaría participar en temas de Wos"

Hip Hop Man rompió Twitter Argentina cuando envió a último momento su prueba para participar en la nacional de Red Bull Batallla de los Gallos 2020. El ex 100% Lucha publicó el video en su Instagram personal y los aficionados tanto de las batallas como del pancracio comenzaron a divulgarlo por el resto de las redes sociales. Así, el veterano se convirtió en uno de los protagonistas del fin de semana.

Llegué al Nro 9 en #Tendencias en #Twitter en #Argentina Gracias a todos los fans y no fans por esto. A toda la cultura del #hiphop pasé toda la noche emocionado contestando sus msjs y me voy a dormir Super Feliz. Gracias 🙏🙏 #BuenMartes @redbull #BatallaDeLosGallos Hip Hop Man pic.twitter.com/KpN63Cez3M — HipHopMan (@danyhiphopman) June 2, 2020

En diálogo con Súper Luchas, el astro argentino comentó cómo surgió la idea; a quiénes le gustaría enfrentar en caso de quedar selecto para competir; cómo recibió el afecto del público y su situación actual en México, entre otros tópicos.

► Hip Hop Man habla sobre su prueba para la Red Bull

- ¿Cómo surgió la idea de presentarte?

-Surgió por los fans. Me empezaron a mandar mensajes de que tenía que mandar mi video. Obviamente todo empezó como una broma. Estuvieron regresando varios de los viejos hip hoperos y dijeron 'tiene que regresar Hip Hop Man'. Lo tomé así, ¿no? Agradecí el contacto a los chicos y contento porque recibí muchos mensajes lindos. El lunes otra vez, como se extendió un día y bueno, me terminaron convenciendo y lo mandé. No para ganar, sino una impro y un mensaje para todos los fans.

-¿Contra quiénes te gustaría batallar si quedás?

-Sinceramente no creo que quede, no era mi intención quedar. Pero bueno, batallar contra cualquiera de los grandes del Hip Hop estaría increíble. Algunos me mandaron mensajes privados, veo que son súper grosos y está buenísimo, que aún se acuerden de Hip Hop Man, y que uno haya sido una influencia. Contra cualquiera estaría genial, con Papo y ACRU. Me destrozarían, pero hay que ver si se animan a subirse al ring.

-¿Te hubiese gustado quedar y que se presentara Wos para batallar con él?

-A Wos mi hermano, Mosca, lo sigue mucho. Me hicieron memes con él así que hubiese estado genial batallar contra él, pero me hubiese destrozado. Cada uno con su estilo, el mío es el de la lucha libre. Creo que me encargué de representar bien al hip hop allí. En salir campeón, en luchar bien. Me gustaría participar con Wos en alguno de sus temas, o que venga a ver alguna lucha.

-¿Serías rudo en Argentina?

-Sería espectacular. Mucha gente cuando subí cosas como rudo se sacó de onda. ¿Qué pasó con el Hip Hop que nosotros queríamos? Pero estaría ser bueno. El rudo en hip hop garpa mucho y la gente me apoyaría.

► Hip Hop Man y su actualidad en México

.- ¿Cómo te trata el Coronavirus?

-Si bien sé que el Coronavirus es un mal que está en todo el mundo, no estoy pasándola tan mal. Disfruto de estar en casa, de hacer ejercicio, de jugar a la play, y de mirar películas. No es la misma entrada de dinero, pero gracias a Dios no me falta. En México está muy complicado todo, pero tomo mis precauciones para no contagiarme y espero que no pase nada grave. Espero que pase todo rápido y podamos volver. Estoy disfrutando mucho la cuarentena. Lo único que lamento es no poder trabajar.

-¿Cómo ves la lucha en México?

-La lucha libre va a afrontar un golpe muy duro. Imaginate que cuando regrese le va a costar a los promotores independientes. No sé si la gente va a ir a las arenas. Una arena de 2000 personas van a reducir el espacio a 500 y no va a ser muy redituable. Va a estar muy complicado para los luchadores sin contrato. Tal vez para los luchadores de AAA y CMLL va a ser más fácil. Que la afición regrese a la normalidad y que el Gobierno apruebe las normas va a estar muy complicado. Yo voy a apoyarme en lo que pueda con +Lucha, con las entrevistas. Pero este año voy a luchar poco y nada.

- ¿Qué proyectos tienes ahora?

-Voy a terminar los proyectos de Netflix, ahora que se vuelvan a grabar. Estoy dedicandome a la coordinación de extras. Voy a entrenar para estar en forma y poder continuar con lo que se suspendió el año pasado por mi lesión y ahora por el Coronavirus, pero la idea es luchar en Japón, que salga mi visa en Estados Unidos y luchar allí. Después pensar en el retiro y volver a Argentina.

