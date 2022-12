Weili Zhang está lista para hacer historia en su segunda carrera como campeona de UFC. Solo tres mujeres han logrado ganar un título de UFC en múltiples ocasiones. Con todo llegando a las 115 libras, Zhang, la actual campeona, es la última en unirse a los libros de historia.

Gracias a su sólido conjunto de habilidades en general, Zhang pudo cerrar la puerta giratoria del peso paja y ha expresado interés en enfrentarse a la reina del peso mosca, Valentina Shevchenko . Después de haber entrenado extensamente con ella antes de su reciente inclinación por el título, el campeón mundial de la ADCC y la IBJJF, Josh Hinger, confía en que los mejores de China lo harían bien contra la prácticamente impecable “Bullet”.

«No hay nadie que creo que sea realmente una gran amenaza para Valentina en su categoría en este momento. Creo que Weili es la única que puede subir y darle una buena pelea a Valentina«.

“Weili baja mucho de peso para 115. Ella realmente sufre y creo, tómalo de un tipo que ha estado bajando durante 20 años, siempre me ha ido terriblemente cuando he bajado de peso. Cuando entro como una persona más pequeña, pero más saludable, tengo un desempeño espectacular. Nadie me pondrá un punto. Cada vez que gané mundiales sin gi en el peso semicompleto, fue dominante y pesaba cinco libras menos y nadie me anotaba un punto. Manejaría a las personas porque se cansarían y tendría un cardio muy fuerte”.

Un cambio a 125 libras no sería la primera vez para Zhang. Ex campeona de Kunlun Fights, Zhang ha tenido éxito en casi todos los 26 combates profesionales de su carrera, con la excepción de encuentros recientes con Rose Namajunas .

Shevchenko lució más vulnerable que nunca después de su última defensa ante Taila Santos . Por lo tanto, alguien tan hábil como Zhang en general ofrece un desafío intrigante, por decir lo menos.

“Estoy seguro de que si Weili no tiene que hacer ese corte de peso, la cuestión es que todavía tendrá que cortar para llegar a 125. No solo está caminando con ese peso. No se cortará, hará dieta. Quizá baje unos cuantos kilos. Probablemente se mantendrá en 130 o algo así. Creo que se desempeñará mejor, eso es lo que creo. Creo que tendrá un mejor desempeño con ese peso. Creo que será una mejor atleta. Creo que será más rápida, más fuerte, más sana, y creo que eso será un factor importante. Ella ya es una atleta anormal. A los 115, es un monstruo. [ Daniel Cormier ] dice que es la mejor atleta de todos los tiempos, es difícil discutir con ella, hombre”.