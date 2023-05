Hill a Pereira: “Es una gran alegría esperarte aquí”

El campeón de peso semicompleto de UFC, Jamahal Hill, advirtió a Alex Pereira que desafiarlo tendrá un duro despertar.

El ex campeón de peso mediano Pereira (7-2 MMA, 4-1 UFC) anunció su paso al peso semicompleto y Hill (12-1 MMA, 6-1 UFC) da la bienvenida al desafío.

Hill cree que Pereira debería al menos lograr una victoria en la división antes de obtener una oportunidad por el título, pero si terminan peleando, “Sweet Dreams” planea dominarlo.

“Si lo veo justo para todos los demás en la división, sí, diría que tiene que ganar una pelea para tener una oportunidad por el título. Pero su nombre aporta algo de valor, así que está ese factor. No soy tonto ante el hecho de que eso podría ser un factor para que alguien pelee. No me importa, hermano. Realmente no me importa Cuando llegues a esta pelea, no será lo que crees que es. Es una paliza esperándote aquí. Así que cada vez que decidas llegar a eso, es lo que es”.

Sin embargo, Hill ni siquiera está seguro de si Pereira podrá manejar los enfrentamientos estilísticos entre los cinco primeros para ganar una oportunidad por el título.

“Personalmente, creo que tiene que ganar uno (en el peso semicompleto). No sé a quién vence porque tendrá que vencer a alguien entre los cinco primeros. Sé que muchos de esos muchachos entre los cinco primeros son duros. Vas a tener que lidiar con ellos también, y sé que ese no es su punto fuerte. Pero pueden pararse y también pueden luchar. Así que ya veremos. Estoy emocionado. Creo que es un momento emocionante para la división. Creo que es genial para la división”.

Hill reclamó el cinturón vacante de las 205 libras con una victoria dominante sobre Glover Teixeira en UFC 283 en enero. Espera que Jiri Prochazka (29-3-1 MMA, 3-0 UFC) se haya recuperado de la cirugía de hombro a tiempo para competir en UFC 292 el 19 de agosto en Boston.