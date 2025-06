Hikuleo, en Arabia Saudí hacia Night of Champions

Hace aproximadamente un año confirmamos que Hikuleo había firmado con la WWEdespués de haber abandonado New Japan Pro Wrestling, donde llamó la atención especialmente junto a El Phantasmo formando el equipo Guerrillas Of Destiny. La empresa estadounidense se ha tomado su tiempo con él pero parece que ya está preparado para unirse a la programación.

► Está en Arabia Saudí

Y puede que no sea en NXT sino directamente en el roster principal; podríamos atrevernos a adelantar que será en SmackDown y no en RAW. Resulta que, como nos indican nuestros compañeros de PWInsider, Hikuleo está en Arabia Saudí cuando faltan horas para el nuevo programa de la marca azul y cuando falta un día para el evento premium Night of Champions:

«Hemos escuchado de varios lectores en Arabia Saudita que han visto a Hikuleo entre el roster de WWE este fin de semana allá. Mencionamos en la sección de preguntas y respuestas de ayer que habíamos oído que hizo el viaje, pero esto lo confirma absolutamente.»

Cualquiera podría imaginar que Hikuleo intervendrá el sábado en el PLE durante el combate entre Jacob Fatu y Solo Sikoa por el Campeonato de Estados Unidos. Lo más seguro es que el hermano menor de Tama Tonga y Tonga Loa se introduzca en la narrativa de su familia. La pregunta sería: ¿a cuál de los dos luchadores samoanos estaría apoyando?