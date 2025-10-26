Hijo del Vikingo vs. El Grande Americano, el 28 de noviembre en Puebla

El Hijo del Vikingo abrió la más reciente edición de AAA Héroes Inmortales 2025, y terminó dándose de golpes con El Grande Americano, tras anunciar que lucharán el viernes 28 de noviembre en mano a mano, cuando AAA llegue a Puebla.

Vikingo se enojó porque Dominik Mysterio quería quitar la imagen de los fallecidos Antonio Peña y Joaquín Roldán de las banderas estandartes de AAA, y pidió a la Licenciada Marisela Roldán dejarlas y añadir su foto por ser el mejor Megacampeón AAA de la historia.

► Momento clave del encontronazo de Hijo del Vikingo y El Grande Americano en AAA Héroes Inmortales 2025

El Hijo del Vikingo dijo que es el Canelo de AAA, le guste o no a la gente, y se mostró más respondón ante los insultos de los fans. El Grande Americano apareció y dijo que Vikingo y Canelo solo tienen en común que «en Las Vegas, ambos la cagan».

«¡Estás en mi casa! ¡Con mi gente! ¡Esta es la ciudad de El Grande Americano! ¡Esta es Ciudad de México, cabrón!«, dijo el enmascarado, causando ovaciones. Vikingo le dijo que no le llegaba al nivel de lucha que traía y que no era mexicano y los fans se la mentaron una vez más a Vikingo.

► ¿Y ahora qué?

Finalmente, Vikingo informó que el 28 de noviembre «va a humillar y a poner en su lugar» a El Grande Americano, pues lucharán en Puebla: «¡Te voy a poner la chinga de tu vida y te voy a dejar en el hospital! ¡Porque yo soy tu padre, cabrón!«