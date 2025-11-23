Hijo del Vikingo traiciona a Dragon Lee y regala la victoria a Dominik Mysterio y el Grande Americano

Las cosas se rompieron completamente entre el Hijo del Vikingo y el bando técnico en AAA, pues incluso el de Puebla, terminó traicionando a Dragon Lee.

Desde antes de que sonara la campana, la tensión entre Dragón Lee y el Hijo del Vikingo era evidente. El ex Megacampeón no mostró comodidad con su compañero, y esa falta de sintonía se trasladó de inmediato al desarrollo de la lucha frente a Dominik Mysterio y el Grande Americano, dos rudos que supieron leer y explotar cada grieta en el equipo contrario.

A pesar de un arranque parejo, Vikingo impuso su estilo por encima de Dragón Lee, reforzando las diferencias entre ambos. La situación se complicó cuando el Grande Americano logró dominar al Hijo del Vikingo, haciendo estallar al público y marcando un giro de narrativa dentro del encuentro.

Los conflictos entre Lee y Vikingo fueron constantes. El segundo buscó acaparar reflectores, incluso arrebatándole oportunidades de vuelo al enmascarado, lo que provocó discusiones abiertas. Esta fractura fue capitalizada por Dominik y el Grande Americano, quienes castigaron sin piedad a Dragón Lee, llegando incluso a ejecutar Los Tres Amigos en homenaje a Eddie Guerrero, ganándose una mezcla de abucheos y asombro.

La única coincidencia entre Lee y Vikingo fue su animadversión hacia sus rivales, pero ni eso bastó para unirlos. Se robaron relevos durante toda la contienda.

► Momentos claves

El caos aumentó cuando Dragón Lee logró reaccionar y buscó entregar el relevo, pero el Hijo del Vikingo retiró la mano y acto seguido lo atacó con una patada. Esta traición dejó a Lee indefenso, situación que Dominik aprovechó para conectar un 619. El Grande Americano cerró la secuencia con otro cabezazo potenciado, asegurando así la victoria para su equipo.

EL HIJO DEL VIKINGO JUST ATTACKED HIS OWN PARTNER DRAGON LEE Dominik Mysterio and El Grande Americano pick up the win!pic.twitter.com/2vsF2HFLX1 — WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) November 23, 2025

► ¿Qué pasará ahora?

La derrota dejó marcado el quiebre total entre Dragón Lee y el Hijo del Vikingo. Mientras Dominik Mysterio y el Grande Americano fortalecen su posición como dupla peligrosa, la incógnita gira en torno a si Lee y Vikingo podrán recomponer la relación o si este conflicto derivará en un choque directo entre ellos en fechas próximas.