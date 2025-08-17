Hijo del Vikingo Retiene el Megacampeonato AAA con ayuda de AJ Styles

El Hijo del Vikingo logró retener el Megacampeonato AAA ante Dominik Mysterio, Dragon Lee y El Grande Americano. Donde hubo de todo, desde vuelos hasta intervenciones sopresas.

► Momentos Clave de la Lucha

Desde el inicio, la dinámica fue explosiva. Dominik Mysterio y El Grande Americano intentaron aliarse, pero su pacto se rompió rápidamente al centrarse ambos en Dragon Lee. Hijo del Vikingo estuvo cerca de retener con un Shooting Star Press sobre Dragon Lee, mientras que Dominik y el Americano aplicaron una brutal powerbomb sobre la mesa de comentaristas. Dragon Lee respondió con un tope suicida que electrizó al público, aunque los fanáticos se mantuvieron divididos en sus apoyos.

El combate se volvió aún más caótico con la intervención de Finn Bálor y JD McDonagh en apoyo de Dominik, mientras que Joaquín Wilde y Cruz del Toro atacaron al Judgment Day, y otros Grandes Americanos sumaron su presencia para respaldar a su compatriota.

► AJ Styles Cambia el Rumbo y Vikingo Se Corona

Cuando Dominik estuvo a punto de ganar usando una máscara de Rey Misterio Sr., la sorpresa llegó: AJ Styles apareció en el ring y aplicó un Styles Clash que permitió a Hijo del Vikingo levantarse y rematar con un espectacular Sentón de 630 grados sobre Dominik. La victoria consolidó al Vikingo como el Megacampeón AAA, cerrando una noche llena de emociones y sorpresas.