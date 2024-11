Mientras Hijo del Vikingo tal vez decida bajar un poco sus revoluciones y desplegar un estilo menos riesgoso (spoiler: no lo hará por el momento), la actualidad de este gladiador vuelve a estar asociada a lesiones.

Su más reciente combate en TNA, el pasado octubre, se saldó con una rodilla maltrecha por la cual desde entonces está inactivo. Y si bien el propio luchador expuso que evitaría operarse, ofreciendo un plazo de recuperación de tres semanas, era previsible no llegara a tiempo, primero, a su duelo titular contra Alberto el Patrón en AAA Guerra De Titanes, evento que tuvo lugar el pasado día 10, y segundo, a su mano a mano con Cara Noir en PROGRESS Chapter 174 este fin de semana.

La promotora inglesa ha confirmado su ausencia vía redes sociales, señalando, eso sí, que el mexicano volverá. Y no a mucho tardar.

Veremos contra quién compite finalmente Cara Noir, pues de momento PROGRESS no ha concretado un rival de reemplazo. Así luce de manera provisional el menú de Chapter 174: VENDETTA 2, que tendrá lugar el domingo 24 de noviembre desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra).

🚨 BREAKING NEWS 🚨



Following his pinfall over Luke Jacobs at Chapter 173, Leon Slater will now be the one to face Luke Jacobs for the PROGRESS Men’s World Championship this Sunday!



Can the Youngest In Charge prove that moniker true at VENDETTA 2?



🎟️ https://t.co/Pcy5LGEmjM pic.twitter.com/mCrpls9CAU