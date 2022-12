Un duelo entre Kenny Omega e Hijo del Vikingo podía haber sido uno de los mejores combates de 2021, pero el inefable factor de las lesiones impidió que se hiciera realidad.

Programado de inicio para Triplemanía Regia, un par de semanas antes del show Omega renunció al Megacampeonato AAA por varias lesiones que a la postre lo tendrían fuera de los rings hasta agosto del presente año. Ergo, el prometedor mano a mano titular tuvo que ser cancelado, y a cambio, AAA estipuló un combate a cinco bandas, donde Hijo del Vikingo salió vencedor sobre Bandido, Bobby Fish, Jay Lethal y Samuray del Sol.

► Vikingo vs. Omega, pendiente

Hijo del Vikingo aún mantiene la magna corona de AAA, y por sus últimas implicaciones competitivas, este mismo miércoles el joven gladiador podría aparecer por AEW, luego de sus tres primeros combate sobre suelo estadounidense.

Y así lo expuso Hijo del Vikingo durante su más reciente entrevista con Denise Salcedo.

«A la tercera va la vencida. Ahora son dos veces las que Kenny Omega y yo íbamos a luchar pero por tal y por cual, no pudo ocurrir. Pero ahora tengo el visado. Por lo que si él no viene, entonces iré a buscarlo. Esperen alguna gran sorpresa. ¿Por qué no tener a ‘El Gran Jinete’ yendo y buscándolo en su propia casa? Todo puede ocurrir. Mi casa, AAA, siempre está dando sorpresas. No sé, tal vez en el futuro iré a su casa, o él a la nuestra, o en algún lugar intermedio. Todo puede suceder».

Eso sí, parece que hasta la realización del show de AAA durante el próximo fin de semana de WrestleMania, esta estampa de un Hijo del Vikingo en AEW no se dará. Actualmente, por expresa demanda de AAA, las implicaciones de su Megacampeón no pueden emitirse, como están comprobando de primera mano los usuarios de FITE+ que esperaban disfrutar del arte del mexicano en GCW Amerikaz Most Wanted o los suscriptores de DEFY On Demand.

A menos, no obstante, que ese «veto» de AAA quede inactivo dentro del producto de AEW, como consecuencia de la relación que ambas empresas mantienen. Incógnita que arroja mayor expectación hacia los próximos shows de la casa Élite.