Hijo del Vikingo derrota al Grande Americano y va por el Megacampeonato

La lucha estelar del primer evento de AAA en Fox One presentó un choque cargado de simbolismo y emociones encontradas. Hijo del Vikingo, antiguo ídolo de la afición y hoy uno de los luchadores más abucheados, se midió ante el Grande Americano, villano en WWE pero ampliamente respaldado por el público mexicano. El ganador obtendría la oportunidad de retar a Dominik Mysterio por el Megacampeonato de AAA.

Desde el inicio, el combate fue un claro contraste de estilos. La agilidad, velocidad y vuelos del luchador poblano se enfrentaron a la fuerza y llaves del Grande Americano, quien poco a poco fue inclinando la balanza con castigos contundentes. Sin embargo, cada vez que el estadounidense parecía cerca de tomar el control definitivo, la intervención de Dorian Roldán evitó que pudiera concretar su ofensiva.

El Grande Americano incluso amagó con utilizar el pedazo de metal que porta en la máscara, pero impulsado por el apoyo del público decidió continuar el combate sin recurrir a ello. Aun así, nuevas intervenciones de Dorian volvieron a favorecer al Vikingo, aumentando la tensión en el ambiente y los reclamos de la afición.

Momentos claves

Cuando el Grande Americano finalmente decidió que necesitaba recurrir al metal, Omos apareció para impedirlo. Esa distracción fue aprovechada por Hijo del Vikingo, quien conectó el Cuerno del Vikingo para definir el combate y asegurar la victoria.

¿Qué pasará ahora?

Tras la lucha, el Grande Americano atacó al Vikingo, pero al intentar hacer lo mismo con Omos estuvo a punto de ser masacrado, hasta que Rey Mysterio apareció para salvarlo. Pese al caos final, Hijo del Vikingo se marchó con lo más importante: la victoria y la oportunidad de retar a Dominik Mysterio por el Megacampeonato de AAA.