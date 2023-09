Este pasado sábado, ROH hizo sus más recientes grabaciones para su show semanal, desde el Bryce Jordan Center de State College (Pennsylvania, EEUU), y en lucha de tercias, Hijo del Vikingo, junto a Metalik y Gravity enfrentó a Spanish Announce Project (Angelico y Serpentico) y Tony Nese.

Según lo revelado por Dave Meltzer y Bryan Alvarez en la última edición de la Wrestling Observer Radio, Hijo del Vikingo tuvo que dejar el recinto en silla de ruedas, tras un lance de dicho encuentro donde aterrizó sobre su cadera. Y aunque no acusara una fractura, se cree que el hematoma es lo suficientemente severo como para que Vikingo deba estar inactivo durante un tiempo prudencial.

El pasado mes, Hijo del Vikingo tuvo que cancelar su implicación sobre el evento GCW Homecoming, apenas días después de defender el Megacampeonato AAA en Triplemanía XXI: CDMX. Vikingo pudo volver para el tour que la promotora «indie» llevó a cabo por Australia la semana siguiente.

Sin embargo, ahora surgen ciertas dudas sobre el verdadero estado de Hijo del Vikingo, quien además de no parecer humano entre las doce cuerdas, a veces tampoco lo parece a la hora de sanar sus heridas, cual Wolverine de X-Men.

Porque además de seguir estando programado para su defensa del Megacampeonato AAA ante Komander en Luchando Por México de AAA este sábado 23, DEFY Wrestling lo anuncia para su evento Primolucha. Allí, Vikingo se las verá con Swerve Strickland, sin oros de por medio, como estelar de la esperemos tradicional cita a modo de tributo hacia la lucha mexicana que produce DEFY.

[ BREAKING ]



EL HIJO DEL VIKINGO battles SWERVE in the HUGE main event for PRIMOLUCHA at the Yakima Valley Sundome!!



FRIDAY, OCT 13 | All Ages | 8PM

🎟 https://t.co/DFWDGOJGyR#MatchDropMonday pic.twitter.com/ki0Vg1tRFc