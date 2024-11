Hijo del Vikingo concreta cuánto tiempo estará de baja

«This is our decision to live fast and die young/We’ve got the vision, now let’s have some fun». Estos versos de la canción «Time To Pretend» de MGMT parecen definir el leitmotiv luchístico de Hijo del Vikingo. Y aunque no creo que el mexicano tenga la idea de morir joven, su carrera se está viendo inevitablemente acortada.

Su riesgoso estilo volvió a costarle un percance durante las últimas grabaciones de TNA el pasado domingo, apenas 24 horas después de dejar un espectacular combate con Mike Bailey en Bound For Glory 2024. Su pierna derecha quedó bastante dañada, sin revelarse el diagnóstico, pero Vikingo quiso mostrarse positivo.

«Gracias a mi hermano, Laredo Kid, por acompañarme y cuidarme. Elegí este deporte, y estoy feliz por lo bueno y lo malo. Me recuperaré y regresaré más fuerte que nunca. ¡Gracias a todos los que me enviaron un mensaje!»

► Vikingo evita el quirófano

En las últimas horas, Vikingo, de nuevo vía redes sociales, ha ofrecido buenas noticias sobre su lesión, revelando que su alcance no es muy severo y podrá recuperarse sin necesidad de cirugía.

Como comentamos, Vikingo tiene en su agenda dos importantes citas este mes: Guerra de Titanes de AAA (10 de noviembre) y PROGRESS Chapter 174: Vendetta 2 (24 de noviembre). Si seguimos los plazos que da el gladiador, parece descartado su choque contra Alberto el Patrón en el evento de «la Caravana Estelar», mientras llegaría muy justo al compromiso británico contra Cara Noir.

En cualquier caso, lo esencial es que su convalecencia resulte productiva, sin prisas, en pos de volver lo mejor posible. Desde SUPERLUCHAS mandamos los mejores ánimos a Hijo del Vikingo.