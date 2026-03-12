Hijo del Vikingo asegura que está “a pasos” de irse a WWE

La lucha estelar de Rey de Reyes tendrá al Hijo del Vikingo buscando recuperar el Megacampeonato AAA cuando enfrente a Dominik Mysterio en un combate sin descalificación. El poblano considera que llega con todo a su favor para recuperar el título que perdió el año pasado.

Dominik conquistó el campeonato el 12 de septiembre de 2025 en el evento Worlds Collide: Las Vegas, donde derrotó precisamente a Vikingo en un combate marcado por intervenciones externas. El miembro de The Judgment Day aprovechó la distracción generada por aliados y terminó imponiéndose para convertirse en el nuevo monarca de la empresa mexicana. Desde entonces, el hijo de Rey Mysterio ha defendido solo una vez el título ante Dragon Lee en el evento Héroes Inmortales.

Para Vikingo, el combate en Rey de Reyes es la oportunidad de recuperar un campeonato que asegura ayudó a consolidar durante su histórico reinado de 833 días.

“No lo ha defendido. Yo le di un buen brillo y se lo voy a ganar y nuevamente le voy a dar ese brillo que necesita, no nada más estar hablando”, comentó el luchador poblano.

► Hijo del Vikingo habla de su futuro rumbo a WWE

Más allá del combate en Rey de Reyes, Vikingo también habló sobre su futuro profesional y dejó entrever que su siguiente paso podría ser establecerse dentro de WWE.

El luchador considera que su etapa en México está cerca de cerrarse.

“Ya todo lo que tenía que hacer en México lo hice. Entonces estamos ya a pasos de irnos. Esperen sorpresas, porque vamos a estar en donde menos lo esperan”, afirmó.

Incluso señaló que, de recuperar el Megacampeonato AAA, no tendría inconveniente en defenderlo dentro de los shows de WWE gracias a la relación actual entre ambas compañías.

“Ahora con la alianza de WWE me puedes ver en donde quieras. No tengo ningún problema en exponerlo en cualquier lugar, ya sea en NXT, en RAW o en donde sea”, explicó.

► La alianza entre AAA y WWE ha sido provechosa según Hijo del Vikingo

El luchador poblano también habló sobre los cambios que ha vivido AAA desde que comenzó su relación con WWE, señalando que la colaboración ha traído mejoras visibles en el espectáculo.

“AAA tiene un equipo maravilloso que hizo este monstruo que es AAA y WWE se dio cuenta y llegó a complementar. Se hizo una alianza muy padre que ha hecho que los escenarios se vean mucho mejor, que las historias se vean mucho mejor y ahora tenemos más rivalidades”, señaló.

Para Vikingo, uno de los beneficios más claros es la incertidumbre que ahora rodea a los eventos de la empresa, ya que la presencia de talentos de ambas compañías abre la puerta a apariciones inesperadas.

“La gente decía que siempre veía las mismas luchas, pero ahora hay mucha más variedad. No sabes quién puede llegar. De repente puede aparecer alguien que ya estuvo aquí o alguien que ni imaginabas que iba a venir. Por eso todo el mundo está volteando a ver AAA y WWE”, agregó.

Además destacó que WWE ha sabido darle su lugar al talento, consiguiendo darle la importancia que merece, tal es el caso de Pimpinela Escarlata.

«¿Quién iba a creer que WWE iba a trabajar con AAA? ¿Quién iba a pensar que alguien como Pimpinela iba a aparecer ahí? Y tómala, Pimpinela ha sido una superestrella en México y ahora también a nivel mundial.

► Una nueva etapa como rudo

El cambio a rudo también ha sido parte importante de esta nueva etapa en su carrera. Aunque durante años fue uno de los técnicos más populares de AAA, Vikingo asegura sentirse cómodo con su nuevo papel.

“Me siento muy a gusto siendo rudo. Antes como técnico no podía hacer muchas cosas, pero ahora me siento en mi zona”, comentó.

Incluso criticó a parte de la afición por abuchearlo pese a su trayectoria.

“Quise ganarme a la afición, la gané, pero pues no les gusta a la gente. Son hipócritas”, afirmó.

Ahora el poblano buscará demostrar que sigue siendo uno de los luchadores más importantes de AAA cuando enfrente nuevamente a Dominik Mysterio por el Megacampeonato en Rey de Reyes.

La transmisión de Rey de Reyes será este 14 de marzo en vivo a las 8:00 pm por FOX y FOX One, y diferido por FOX en Tubi a las 10:30 pm.