El pasado 27 de octubre, se llevaron a cabo una serie de nuevas grabaciones de TNA Wrestling y su show televisivo iMPACT! En una de esas luchas, el mexicano Hijo del Vikingo se enfrentó a Trent Seven en una lucha técnica.

El combate fue muy bien, sino embargo, cuando Vikingo intentó lanzarse con una bella maniobra desde las sogas, sufrió una lesión bastante complicada en su pierna, pues cayó con todo su peso sobre ella.

No se sabe muy bien cuál es la lesión del talentoso luchador mexicano, ni su gravedad, sin embargo, el mismo ha roto el silencio a través de sus redes sociales, en donde dijo que iba a volver más fuerte que nunca. Estas fueron sus declaraciones:

Footage of the incident that lead to El Hijo del Vikingo being stretchered out at the #TNA iMPACT tapings pic.twitter.com/WJCDuac8Lu

— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews_) October 27, 2024